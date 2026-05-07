Un lider UDMR avertizează: „Ne-am putea trezi într-un blocaj politic și acest interimat să dureze mult și bine”

Liderul UDMR a avertizat asupra unor pericolelor unei crize politice și guvernamentale prelungite. Foto: Guvernul României

Cseke Attila a avertizat că, dacă liderii politici din fosta coaliție de guvernare își mențin declarațiile, România ar putea fi aruncată într-un blocaj politic, iar interimatul de la Palatul Victoria va dura „mult și bine”. Liderul UDMR a adăugat că discuțiile pentru formarea unui nou guvern trebuie să aibă loc cât mai repede posibil, deoarece un guvern interimar este limitat și nu poate adopta măsuri necesare.

Ministrul demis al Dezvoltării a fost în asentiment cu președintele UDMR, Kelemen Hunor. Cseke Attila a declarat că trebuie găsit un nume de prim-ministru care poate fi acceptat de „ambele partide care astăzi nu par să se înțeleagă”, respectiv de PNL și PSD, sau găsită o altă „soluție democratică”.

Liderul UDMR a avertizat asupra unor pericolelor unei crize politice și guvernamentale prelungite. „Discuțiile pentru formarea unui nou guvern trebuie să aibă loc cât mai repede că nu putem face programe. E bine să nu dureze prea mult acest interimat, vom împinge lucrurile, mai ales în PNRR, dar e clar că mandatul interimar este limitat foarte mult, fără posibilitatea de a propune politici publice”.

Declarația lui Cseke Attila vine după ce președintele UDMR Kelemen Hunor a avut o discuție, între patru ochi, cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Anterior, Kelemen Hunor a declarat că își dorește refacerea vechii coaliții de guvernare. Președintele UDMR crede singura soluție pentru a încheia criza politică este refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR în jurul unui premier care să nu fie un rival pentru liderii PSD și PNL și care să aibă capacitatea să coaguleze o majoritate în jurul său.

„Opțiunea noastră înainte de orice altă discuție ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD-PNL-USR-UDMR și grupul minorităților naționale. Dacă poate fi găsit un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival, vorbesc aici de partidele mari.

Eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate foarte clară, foarte transparentă, în Parlament fără a negocia în fiecare zi fiecare proiect pentru un vot în Parlament”, a spus Kelemen Hunor.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, 5 mai, după ce Parlamentul a votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Executivul poate rămâne interimar pentru maximum 45 de zile, timp în care poate adopta doar decizii administrative.