Un politician român povestește ce a văzut la alegerile din Ungaria: "Am rămas dinozaurii care votează pe un ziar cât un cearșaf"

Secție de vot din Budapesta. Foto Getty Images

Senatorul USR Ștefan Pălărie consideră că România are de învățat din modul în care Ungaria a organizat recentul scrutin legislativ, câștigat de Peter Magyar și partidul Tisza.

Pălărie s-a aflat timp de patru zile la Budapesta și în localitățile învecinate ca observator internațional, monitorizând desfășurarea alegerilor.

El a revenit în România cu idei pentru a îmbunătăți procesul electoral.

Senatorul a subliniat prezența ridicată la urne.

"Sunt lecții pe care le putem aplica și în România. Când vezi aproape 80% prezență la vot și compari cu media de 50% din România, asta te face să te întrebi dacă putem realiza și în România niște lucruri mai bine, pe partea de organizare a campaniei electorale, pe partea de informare a cetățenilor și, evident, pentru a-i mobiliza pe oameni să le pese de vot", a spus el.

Senator: Se poate prezență mare și cu program mai scurt la urne și un buletin de vot simplificat

"Spre surprinderea mea foarte mare, programul de vot a fost unul mai scurt. Secțiile de votare din Ungaria s-au închis la ora 19:00, cu două ore mai devreme față de ora de închidere din România.

Buletinul de vot este unul cât se poate de simplu, pus pe o singură pagină.

Eu cred că România a rămas ultimul dinozaur în viață, cu un cearșaf sau cu un ziar ca buletin de vot, unde este atât de simplu să greșești, când tușul de pe ștampilă se transmite de pe o pagină pe alta ducând la contestații și uneori chiar la controverse majore.

Deci avem de învățat din procedura de organizare a alegerilor mult simplificată.

În general, cele mai multe dintre secțiile de votare din Budapesta sunt dimensionate la un registru electoral de 800 900 de votanți, nu la 2.000 de votanți ca în România.

Asta înseamnă mai multe secții de votare, dacă este necesar. Rezultatul a fost că, în mai puține ore, s-a putut derula un proces mai bine organizat", a adăugat Pălărie.