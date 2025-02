USR nu va vota moțiunea de cenzură: "Un glonț politic tras în aer, parte din trocul pe care AUR îl are cu PSD"

Parlamentarii USR nu au semnat și nici nu vor vota moțiunea de cenzură depusă marți la Parlament de AUR, S.O.S. România şi POT, susține Ionuț Moșteanu (USR). FOTO: INQUAM PHOTOS - Sabin Cirstoveanu

Parlamentarii USR nu au semnat și nici nu vor vota moțiunea de cenzură depusă marți la Parlament de AUR, S.O.S. România şi POT.

"Nu semnăm și nu votăm moțiunea. În momentul ăsta în care România are un președinte interimar și neînțelegând ce ar urma de a 2-a zi după ce Guvernul Ciolacu ar pica, nu putem să aruncăm țara-n haos, pentru că asta ar fi rezultatul. Această moțiune nu trece fără bucăți din PNL și PSD. În momentul ăsta coaliția PNL-PSD-UDMR este strâns unită, chiar dacă sunt nemulțumiri la adresa premierului Ciolacu. Sunt și în PSD, sunt și în PNL nemulțumiri și știu asta vorbesc și eu cu mulți colegi parlamentari. Dincolo de nemulțumiri, țara trebuie să meargă. Înainte să avem alegeri parlamentare, prezidențiale și apoi după alegeri, Ciolacu trebuie să plece.

Noi am făcut un apel către cei de la AUR să nu tragă acest glonț politic în aer acum, când nu are șanse să treacă, ci să depună moțiunea în mai. Dar nu înțelegem de ce fac asta acum, deși nu are nicio șansă să treacă. Probabil este tot parte din trocul pe care AUR îl are cu PSD", a declarat la Antena 3 CNN liderul deputaților Uniunii Salvați România (USR), Ionuț Moșteanu.

Și senatorul USR Cristian Ghinea a declarat că parlamentarii Uniunii Salvaţi România nu vor vota moţiunea de cenzură şi nici nu au semnat-o.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă USR îşi menţine decizia de a nu semna şi a nu vota moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie la adresa Guvernului, Cristian Ghinea a răspuns: "Absolut. Nu este momentul, este un cadou pe care Simion îl face lui Marcel Ciolacu să nu mai putem să facem o nouă moţiune după alegerile prezidenţiale. Nu votăm şi nu semnăm în acest moment".

Parlamentarii AUR, S.O.S. România şi POT au depus, marţi, la Camera Deputaţilor, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu, intitulată "Premierul NORDIS trebuie să plece, românii s-au săturat de umilinţă".