Val de mesaje de susținere pentru România de la Franța, Germania, Spania și Olanda, după punerea sub acuzare a lui Călin Georgescu

Oficialii unor ambasade la Bucureşti au transmis astăzi mesaje de susţinere pentru România, după aducerea de ieri, cu mandat, a lui Călin Georgescu la Parchetul General. "Ca parteneri strategici, România și Spania își susțin ferm respectul pentru independența justiției", au transmis reprezentanţii Ambasadei Spaniei la Bucureşti. Iar ambasadorul Germaniei în ţara noastră a subliniat că: "respectă justiția independentă".

Declaraţiile de susţinere ale marilor puteri din Uniunea Europeană au fost publicate pe celebra platformă X la o zi după ce fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale a fost săltat în trafic şi adus cu mandat la Parchetul General pentru audieri. Călin Georgescu este acuzat de implicare într-o organizație cu caracter fascist și promovarea în spațiul public a unor ideologii și figuri istorice controversate.

"Franța își reafirmă solidaritatea cu România, stat de drept, care respectă separarea puterilor și independența justiției. Aceste principii sunt fundamentale pentru democrațiile noastre" este mesajul transmis pe X de Ambasada Franţei.

"România este un partener de încredere și pe care ne putem baza al Germaniei în UE + NATO. Ambele țări împărtășesc valori democratice și credință fermă în statul de drept. Și, ambele țări respectăm justiția independentă", a declarat Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, pe contul lui de pe platforma X.

"Ca parteneri strategici, România și Spania își susțin ferm respectul pentru independența justiției.Separarea puterilor în România este o piatră de temelie a statului de drept, asigurând integritatea proceselor democratice", au scris oficialii Ambasadei Spaniei la Bucureşti pe X.

"Țările de Jos recunosc munca grea pe care a depus-o România în consolidarea sistemului judiciar. În calitate de parteneri UE și NATO, împărtășim valori comune. Avem încredere în democrațiile noastre și în funcționarea instituțiilor statului", au notat reprezentanţii Ambasadei Olandei pe reţeaua de socializare X.

