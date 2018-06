Varujan Vosganian, ales preşedintele ALDE Iaşi

Deputatul Varujan Vosganian a fost ales preşedintele filialei ALDE Iaşi, în urma unui scrutin de vot organizat, sâmbătă, în cadrul Conferinţei judeţene pentru desemnarea noii conduceri.



La evenimentul organizat de filiala ieşeană a Alianţei Liberalilor şi Democraţilor, la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", au luat parte peste 1.000 de delegaţi din întregul judeţ.



"Mandatul pe care l-am avut până acum a fost unul de interimar acordat înaintea alegerilor în virtutea faptului că eram parlamentar. Noi ne-am îndeplinit doar parţial mandatul până în prezent, pentru că rezultatul alegerilor locale şi parlamentare nu ne-a mulţumit. Ne-am dat seama că partidul atunci era la început, oamenii nu asociau partidul cu liderii. (...) Acest obstacol între timp s-a înlăturat, mai ales că în ALDE au început să vină oameni care nu au mai făcut politică: intelectuali, reprezentanţi ai mediului academic, universitar, mediului de afaceri. (...) Acum vrem să acoperim întregul judeţ. Mai avem 25 de localităţi unde avem doar grupuri de iniţiativă, trebuie să constituim organizaţiile de femei şi tineri, comisiile şi reţeaua electorală astfel încât la europarlamentare să avem un scor cu două cifre, iar la prezidenţiale să avem succes", a declarat presei deputatul Varujan Vosganian.



La alegerile de sâmbătă au fost prezenţi, printre alţii, şi secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu, vicepreşedintele ALDE deputatul Andrei Gerea, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, senatorul Viorel Ilie, preşedintele ALDE Suceava, senatorul Alexandru Băişanu, secretarul de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Ciprian Roşca.



Cu acest prilej, secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu, şi-a exprimat convingerea că filiala ieşeană, sub conducerea lui Varujan Vosganian, va reuşi să fie în anii electorali 2019 şi 2020 între primele cinci filiale ale formaţiunii politice.



"Am mare încredere în Varujan şi în echipa pe care dumneavoastră o alegeţi, am mare încredere în Varujan că a deschis filiala şi a adus oameni noi, tineri, care să promoveze idei şi să vină cu idei noi astfel încât noi să ni le asumăm ca partid şi să le promovăm mai departe. Dacă nu avem oameni noi în partid nu putem să creştem şi să ne consolidăm. De aceea, am mari speranţe că în 2019 şi în 2020, filiala ALDE Iaşi va fi între primele cinci filiale", a spus Chiţoiu.



În discursul său, deputatul Andrei Gerea a atras atenţia asupra faptului că "ţara noastră este în acest moment măcinată de prea multă ură şi dispute politice".



"Am ajuns în politica românească să nu mai dăm dovadă de toleranţă. Uitaţi-vă ce se întâmplă cu un partid care afirmă că ar fi liberal, dar măcar şi pentru faptul că activează într-o familie politică europeană care nu este liberală, mă refer aici la PNL, la noul PNL, uitaţi-vă ce se întâmplă cu reprezentanţii acestui partid care manifestă o lipsă totală de toleranţă faţă de orice poziţie care e contrară discursului oficial al partidului. Uitaţi-vă ce se întâmplă cu reprezentanţii acestui partid care au ajuns să susţină public că în România trebuie să îţi dovedeşti nevinovăţia şi nu invers. Nu cei care te acuză să îţi dovedească vinovăţia, ci tu, cel care eşti acuzat, să îţi dovedeşti nevinovăţia. Aceste lucruri sunt ieşite total din doctrina liberală. Uitaţi-vă la ei cum susţin sus şi tare că legea fundamentală a ţării, Constituţia României, e facultativă. Uitaţi-vă la ei ce aberaţii reuşesc să scoată în spaţiul public, din micism, din faptul că ei nu mai gândesc normal, nu mai gândesc liberal, au o ură care s-a acumulat în anii de opoziţie ai unora. Până la urmă, cei care conduc acum PNL vin de pe băncile băsiste. (...) Pentru ei orice atitudine patriotică a reprezentanţilor statului român este umilitoare", a spus Gerea.