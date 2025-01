Vasile Dîncu: Dacă Antonescu este soluţia cea mai bună şi o adoptă Alianţa, eu nu mă opun

Europarlamentarul PSD, Vasile Dîncu. Sursa foto: Hepta

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a afirmat, miercuri, că nu vrea să distrugă unitatea coaliţiei de guvernare, menţionând că discuţiile din ultima vreme nu sunt despre Crin Antonescu, ci despre dificultatea de a găsi un candidat câştigător care să armonizeze electoratele a două partide care "s-au contrat şi polarizat puternic în campania de la prezidenţiale".

"Câţiva voluntari, la ordin, au ieşit să-l apere vârtos pe candidatul Crin Antonescu şi să caute duşmani în jur. Problema e că nu-l atacă nimeni, doar că bietul candidat se plângea că nu-l bagă nimeni în seamă. Fără a polemiza cu aceşti războinici, precizez încă o dată: nu vreau să distrug nicio unitate a Alianţei şi nici nu susţin altceva. Discuţia a deschis-o candidatul comun care a anunţat că se suspendă. Nu mă pun în calea fericirii de a fi candidat pentru domnul în cauză. Ba chiar, cum spune un cunoscut cronicar al tâmpeniilor, de zi cu zi: Îl susţin! Eu doar am răspuns la o întrebare de presă, de ce cred că el nu a fost căutat de cei care l-au propus şi nu au continuat susţinerea în perioada sărbătorilor. Mi-am dat cu părerea, spunând că este părerea mea, doar că aştept ca Alianţa să se pronunţe să legitimeze sau nu această candidatură. Consider că discuţia nu este despre Crin Antonescu, ci este o discuţie despre dificultatea de a găsi un candidat câştigător care să armonizeze electoratele a două partide care s-au contrat şi polarizat puternic în campania de la Prezidenţiale", a scris Dîncu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, probabil, coaliţia va face cercetări sociologice pentru a vedea care este cea mai bună modalitate de a aduce electoratele celor două partide împreună pentru susţinerea unui singur candidat.

"În criza aceasta de încredere o să se vadă că nu este simplu. Dacă Antonescu este soluţia cea mai bună şi o adoptă Alianţa, eu nu mă împotrivesc, pentru că nici măcar nu am vreo soluţie pe care s-o consider a fi mai bună. Nu cred că Alianţa îşi poate permite să aducă un candidat fără şanse în condiţiile unei configuraţii total schimbate faţă de anulatele alegeri din toamna târzie a lui 2024. Am văzut că unii vor să spună că îl împing pe Marcel Ciolacu să candideze ca să îşi rupă gâtul. Nu am susţinut aşa ceva, ba din contră! Dar cei care se dau utili acum, ar fi trebui să nu fi ventilat voturi spre alt candidat şi să-l scoată din cursă pe propriul lor candidat. Atunci trebuia apărat Preşedintele PSD, nu acum. Acum nu-l mai agresează nimeni, sper, cu strategii aşa-zis câştigătoare, dar care se dovedesc a fi falimentare", a completat Vasile Dîncu.