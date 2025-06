Victor Negrescu susține că liberalii i-au sunat „insistent” pe social-democrați să le propună rotativa guvernamentală

Într-o lungă postare pe Facebook, social-democratul Victor Negrescu denunță „jocuri de culise” și un „dublu discurs” din partea liberalilor pe parcursul acestor negocieri. Foto: Hepta

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține că liberalii i-au sunat „insistent” pe social-democrați pentru a le propune o rotativă guvernamentală. Ulterior, spune el, PSD a fost informat că Ilie Bolojan refuză funcția de premier în sistem rocadă. Victor Negrescu a scris, într-o postare pe Facebook, că este dezamăgit de acest „dublu discurs” al liberalilor, cu atât mai mult cu cât, susține el, majoritatea social-democraților nu își doreau să intre la guvernare, dar au acceptat acest lucru la solicitarea partidelor pro-europene și a Președintelui Nicușor Dan.

De aproape două săptămâni au loc discuții în partide, dar și la Palatul Cotroceni, cu privire la viitorul Guvern și măsurile fiscal-bugetare pe care va trebuie să le adopte. Deocamdată nu există un consens, iar potrivit surselor Antena 3 CNN, Nicușor Dan va anunța premierul după data de 16 iunie, iar în continuare primul pe listă este Nicușor Dan.

Însă, potrivit stenogramelor obținute de Antena 3 CNN de la două ședințe secrete ale PSD, Ilie Bolojan a spus că nu ține să fie premier, că liberalii pot accepta un prim-ministru social-democrat, dar să nu fie Sorin Grindeanu, care în prezent este președintele interimar al PSD.

Într-o lungă postare pe Facebook, social-democratul Victor Negrescu denunță „jocuri de culise” și un „dublu discurs” din partea liberalilor pe parcursul acestor negocieri.

„Toate partidele pro-europene și președintele României au solicitat venirea PSD la guvernare, deși, în partid, majoritatea colegilor susțineau intrarea în opoziție (constructivă) inclusiv pentru a bloca riscul creșterii extremiștilor.

În ultimele săptămâni a trebuit sistematic să explicăm că nu fuge nimeni de responsabilitate, și nu a fugit nimeni. Am considerat că e și o responsabilitate personală să explic în spațiul public faptul că trebuie un program detaliat și decise măsurile, nu funcțiile. Mai mulți colegi din PSD au fost sunați din zona PNL să se propună rotativa, idee pe care inițial nu am agreat-o.

PNL a votat ca Ilie Bolojan să fie premier. Discuțiile între partide nici nu începuseră”, a scris Victor Negrescu.

Europarlamentarul a arătat că PSD este partidul cel mai mare din Parlament, iar atragerea unor parlamentari neafiliați de la partidele SOS și POT au crescut această pondere.

„Liderii se întâlnesc cu președintele României. PNL votează în partid că acum acceptă orice scenariu. Se discută despre ultimele negocieri în Partidul Social Democrat. Ni se comunică faptul că domnul Ilie Bolojan refuză funcția de premier în sistem rocadă. Asta înseamnă că nu mai contează nici telefoanele insistente primite, nici că PSD a fost pe primul loc la alegerile parlamentare. Sunt dezamăgit să aflu acest dublu discurs. Pentru unii așa se negociază. (...)

Remarcile ironice cu privire la aceste jocuri de culise din cadrul unora din multiplele discuții telefonice informale cu colegii de partid apar în presă scoase din context. Doar anumite persoane sunt menționate și nu sunt contactat de presă pentru un punct de vedere. Se creează tensiuni inutile și falsa impresie că am eu ceva cu Ilie Bolojan. Nu am nimic cu el și îl respect pentru cele realizate. Am mai declarat public aceste lucruri. De altfel, e foarte probabil să fie premier cu voturile PSD”, a scris el.

Victor Negrescu a mai precizat că nu crede în „lideri providențiali”.

„Concluzia este că nu prea contează intențiile bune în politică. Nici nu mă mai miră imaginea proastă pe care o are clasa politică. Jocuri de culise și mize strict personale. Ca democrat, nu voi crede niciodată în lideri providențiali. Nu e o critică. Sunt convins că avem nevoie astăzi de o echipă guvernamentală compusă din profesioniști susținută în Parlament. Sunt, de asemenea, încrezător că PSD are mulți oameni de calitate care pot face față la orice provocare”, a scris europarlamentarul.