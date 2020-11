Victor Ponta, după fuziunea PRO România-ALDE: "Împreună suntem mai puternici"

Anteiror congresului comun, organizat duminică, cele două formațiuni s-au reunit în congrese separate pentru votarea fuziunii.

Conform unui comunicat al Pro România, Victor Ponta a fost desemnat de congres candidat pentru funcția de prim-ministru.

Acesta a prezentat cinci măsuri pentru prima zi de guvernare, respectiv Venitul Minim de Criză, Sprijinul Economic de Criză, Programul Național de Testare, Redeschiderea tuturor școlilor și Redarea demnității și respectului datorat hainei militare.

"Împreună suntem mai puternici. Sunt convins că, împreună, putem, pe 6 decembrie, să obținem un rezultat cel puțin egal cu cel pe care l-am obținut la prezidențiale, anul trecut, când am fost, de fapt, prima dată împreună.

Chiar dacă nu sub forma unui singur partid, dar am fost prima dată împreună, am susținut un candidat comun, am obținut 9% din voturi. Acum, când suntem oficial împreună, acum când suntem oficial o echipă și cred că deja lucrurile s-au îmbunătățit față de cum erau acum un an, în ceea ce privește capacitatea de a lucra împreună în fiecare județ, putem să trecem peste acel scor.

Despre asta este vorba. Pe 6 decembrie, câștigăm împreună sau pierdem împreună. Și, din punctul meu de vedere, așa cum pot să lucrez cu Călin Popescu-Tăriceanu și cum am lucrat atâția ani, trebuie să lucrați și dumneavoastră împreună pentru obiectivul 6 decembrie.

Pentru că obiectivul 6 decembrie este, de fapt, pasul prim, dar esențial, pentru ceea ce construim în perioada 2021 - 2024. Pentru prezența noastră semnificativă în Parlament, pentru sprijinul pentru aleșii noștri locali, aleși comuni în acest moment, pentru ceea ce vrem să reprezentăm pe plan politic", a declarat Victor Ponta.