Victor Ponta și-a lansat programul electoral. Promisiuni pentru militari și polițiști

Fostul premier al României Victor Ponta. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Emanuel Titus iliesi

Deputatul Victor Ponta și-a prezentat, joi, într-o conferință de presă, programul electoral cu care va candida la alegerile prezidențiale din acest an, document numit ”România pe primul loc'”



Acest program are nouă puncte esențiale, iar printre ele se numără și acela potrivit căruia referendumurile validate prin votul românilor să devină obligatorii.



”Prima modificare pe care o voi propune Parlamentului, sunt convins că toate forțele politice mă vor spijini în acest sens, este ca referendumurile în România să devină obligatorii. De prea mult timp, românii au venit să voteze la referendum, după care cineva a schimbat sau nu a aplicat ceea ce au decis ei, de la referendumuri naționale la referendumuri locale. Tocmai am avut un referendum la București care a fost doar o campanie electorală pe bani publici, în niciun caz nu a reflectat și nu pune în practică voința oamenilor. Vorbesc de cele care întrunesc numărul de voturi, majoritatea. Este primul semn că românii chiar pot să decidă și că ceea ce ei au decis în mod direct nu poate să oprească nici Curtea Constituțională, nici Parlamentul, nici partidele politice. Cred că este un pas esențial pentru a reînnoda o relație între poporul român și conducători, care s-a rupt în totalitate prin nerespectarea voinței populare”', a declarat Ponta, citat de Agerpres.



Acesta a adăugat că un alt un punct esențial care ține de președinte, în calitatea sa de comandant suprem al forțelor armate, este situația polițiștilor și militarilor.



”Cei mai batjocoriți în ultimii ani au fost militarii, polițiștii, cei activi, cei în rezervă și în retragere. De la Legea 223/2015 - care era o lege corectă - de atunci, toată lumea și-a bătut joc de militari. Bătaia de joc a continuat și anul trecut și cred că prim-ministrul a plătit un preț foarte mare pentru faptul că anul trecut nu s-a revenit la o legislație corectă față de militari și polițiști. Vreau să vă asigur că așa cum am făcut în 2015 în calitate de prim-ministru, asta voi face ca președinte. Cred că legea care trenează de luni de zile la Curtea Constituțională trebuie să vină înapoi în Parlament și ca președinte mă voi asigura că militarii și polițiștii activi, în rezervă sau în retragere sunt respectați și ceea ce statul român le-a promis va fi acordat', a afirmat el.



Victor Ponta a menționat că va propune, de asemenea, ca proiectul de la Mihail Kogălniceanu, cea mai mare bază militară americană din Europa, să fie investiția numărul 1 în siguranță națională.



Un alt punct din programul său prevede ca șefii cartelurilor de droguri din România și cei care coordonează mari rețele de corupție să stea pe viață în închisoare.