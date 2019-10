Viorica Dăncilă, după demiterea Guvernului PSD: „Sunt un om puternic. Au câștigat o bătălie, nu războiul”

Foto: captură Antena 3

Un om puternic își conduce echipa spre victorie, a spus Viorica Dăncilă, joi seară, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată.

„Au câștigat o bătălie, nu războiul. Ce va urma va arăta că PSD poate câștiga alegerile prezidențiale”, a declarat ea.

„Legat de moțiune, când am mers în Palatul Victoria am știut că va veni o zi în care voi pleca. E normal și firesc.

Mă îngrijorează ce se va întâmpla de mâine, ce va face viitorul guvern pentru oameni și România. Asta e singura mea îngrijorare.

Legat de mine, am avut rezultate. Nu pot să vorbesc de performanță, dar eu cred că am avut o guvernare eficientă și în favoarea oamenilor. Am curaj să mă uit în ochii oamenilor.

Am luat decizii pentru oameni și pentru cei care m-au urât și pentru cei care m-au apreciat.

Poate oamenii vor face diferența în perioada următoare”, a mai spus Viorica Dăncilă la un post de televiziune.