Votul online nu mai este posibil nici în comisii, nici în plen. Decizia a fost luată de Camera Deputaților

Votul online nu mai este posibil nici în comisii, nici în plen. Foto: Agerpres

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a votat eliminarea votului online și la comisii și în Plen. A fost eliminat și formatul hibrid.

Cererea fusese făcută de AUR, care a susținut eliminarea votului online la Camera Deputaţilor şi revenirea la regula prezenţei fizice a deputaţilor la lucrările Parlamentului şi la exercitarea votului.

"Acel context a încetat de mult, însă o măsură temporară a continuat să fie folosită ani la rând. AUR consideră că această practică trebuie să înceteze. Este un lucru bun că şi cei din PNL şi USR prin vocea doamnei Turcan au înţeles că Parlamentul nu este «work from home», iar prezenţa fizică a parlamentarilor nu trebuie să fie opţională. Sperăm ca de această dată doamna Turcan şi colegii domniei sale să şi voteze în consecinţă, nu doar să se limiteze la declaraţii în spaţiul public", a comunicat AUR.

"Votăm alături de oricine pentru dreptate. Eliminaţi votul pe tabletă din Camera Deputaţilor şi readuceţi votul parlamentar acolo unde îi este locul: în sala de plen", a declarat liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache.

Potrivit formaţiunii, activitatea parlamentară trebuie să revină pe deplin la normalitate: "Şedinţele de plen trebuie să însemne parlamentari prezenţi în sala de plen, dezbateri reale şi voturi asumate în faţa cetăţenilor, nu participare la şedinţe din concedii sau prin intermediul consilierilor.