Delegația română din grupul S&D a susținut interesele strategice ale României în cadrul negocierilor pentru viitorul buget european

Publicat la 13:04 18 Dec 2025

Parlamentul European. Sursa foto: Hepta

Delegația română din cadrul Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European și-a afirmat ferm poziția în dezbaterile privind viitorul Cadrului Financiar Multianual (CFM) 2028–2034, pledând pentru un buget european care să protejeze interesele României, să susțină coeziunea și agricultura, să răspundă rapid crizelor și să investească masiv în educație, competențe și apărare.

În contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu noi tensiuni de securitate, cu presiuni economice și cu necesitatea unui model social durabil, delegația română din S&D subliniază că viitorul buget pe termen lung trebuie să reflecte aceste realități fără a crea o Europă cu două viteze și fără a lăsa în urmă state precum România.

Astfel, Grupul S&D, prin contribuția activă a delegației române, a formulat trei direcții strategice care ar trebui să stea la baza negocierilor pentru viitorul buget european:

1. Un sistem de venituri sustenabil, care să permită Uniunii să finanțeze politicile comune fără presiuni excesive asupra contribuțiilor naționale.

2. Mai multă flexibilitate bugetară, astfel încât fondurile să poată fi realocate rapid în situații de criză.

3. Un mecanism eficient de răspuns la crize, care să nu pună în pericol programele esențiale precum coeziunea, agricultura sau educația.

”Pentru România, aflată la granița conflictului din Ucraina, aceste principii nu sunt doar tehnice, ci vitale. Țara are nevoie de stabilitate financiară, de investiții constante pentru dezvoltare și de sprijin european suplimentar pentru a face față presiunilor economice, sociale și de securitate”, susțin europarlamentarii români din grupul S&D.

Delegația română din S&D respinge categoric ideea Comisiei Europene de a comasa politicile tradiționale ale Uniunii în „mega-fonduri” accesibile doar prin planuri naționale sau regionale, după modelul PNRR.

Potrivit reprezentanților social-democrați, o astfel de arhitectură ar risca să fragilizeze politica de coeziune — principalul instrument prin care România reduce decalajele de dezvoltare — și să afecteze în mod direct fermierii printr-o eventuală instabilitate a subvențiilor agricole.

În acest sens, delegația română a formulat câteva observații cheie: menținerea unor alocări clare și predictibile, în special pentru regiunile mai puțin dezvoltate; subvenții echitabile pentru fermierii români, la nivel comparabil cu cele ale fermierilor din statele vestice și garanții că reforma bugetară nu va crea o Europă cu două viteze, ci va menține solidaritatea ca pilon fundamental.

Mai mult, eurodeputații PSD au subliniat că educația trebuie să devină o prioritate bugetară majoră în următorul CFM. Delegația română a propus o alocare substanțială din bugetul multianual, pentru educație și formare, excluderea investițiilor în educație din regulile privind deficitul bugetar, crearea unui fond dedicat educației și competențelor în viitorul InvestEU și creșterea bugetului Erasmus+, în linie cu propunerile europene actuale.

Pentru România, aceste măsuri ar însemna școli modernizate, formare profesională adaptată pieței muncii, programe europene accesibile unui număr mult mai mare de tineri și consolidarea competitivității economice.

Mai mult, având în vedere presiunea directă exercitată asupra țărilor din prima linie a frontierei estice a UE, delegația română din S&D consideră că viitoarea politică europeană de apărare trebuie să țină cont de nevoile speciale ale statelor precum România. În acest sens, europarlamentarii PSD au propus următoarele direcții de acțiune: finanțarea prioritară a statelor din Europa Centrală și de Est, investiții inteligente în infrastructură, digitalizare și securitate și valorificarea tuturor mecanismelor europene existente – de la programul SAFE și Fondul European pentru Pace, până la InvestEU și inițiativele de inovare.

Această abordare a primit recent un semnal pozitiv, după ce președinta Comisiei Europene a răspuns în mod favorabil solicitărilor de a acorda mai multă atenție statelor aflate în proximitatea conflictului.

Prin aceste propuneri, delegația română din grupul S&D promovează un buget european echilibrat, modern și capabil să protejeze interesele economice și strategice ale României.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D