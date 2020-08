România la vot. Cine luptă pentru Teleorman

Născut în Ţigăneşti, la 7 kilometri de Alexandria, Eugen Pârvulescu spune despre el că este un fiu al judeţului, iar problemele din Teleorman sunt cele care l-au determinat să intre în politică.

În anul 2012 am hotărât să intru în politică. Am văzut dezastrul cu care se confruntă judeţul teleorman, am copilărit, am crescut, am trăit în judeţul Teleorman. Suntem anul acesta în 2020 cu zeci de şcoli unde toaleta este încă în curte. Suntem în situaţia în care foarte multe şcoli se închid pentru că nu mai au elevi pentru a funcţiona'', spune Eugen Pârvulescu, candidat PNL – CJ Teleorman.

În cursa pentru şefia Consiliului Judeţean, Eugen Pârvulescu îi are ca principali contracandidaţi pe PSD-istul Adrian Gâdea, dar şi pe reprezentantul ALDE Samuel Calotă.

''Ceea ce vedeţi în Ţigăneşti este valabil pentru tot judeţul Teleorman. Sate unde nu avem apă, nu avem canal, nu avem gaz'', spune Eugen Pârvulescu.

Depopularea judeţului este cea mai mare problemă pe care o va avea de rezolvat dacă va ajunge în fotoliul de la Consiliul Judeţean, iar Eugen Pârvulescu are deja un plan.

''Am văzut cum copiii ne pleacă din teleorman şi nu se mai întorc pentru a ocupa un loc de muncă pentru că nu avem locuri de muncă. Un investitor să vină în teleorman trebuie să aibă în primul rând infrastructură, să aibă apă, canal şi alimentare cu gaz'', adaugă Eugen Pârvulescu.

Un alt liberal care va lupta alături de Eugen Pârvulescu la localele din această toamnă este Adrian Iorga, care vrea să schimbe faţa oraşului Videle.

''Numele meu este Adrian Octavian Iorga, sunt profesor, am 52 de ani, practic sunt născut odată cu oraşul în 1968. A fost o guvernare PDL, iar de opt ani de zile e o guvernare PSD care din punctul meu de vedere este incompetentă. Din păcat,e Videle a ratat şansa modernizării. Tinerii ne pleacă pentru că nu găsesc loc de muncă pentru că nu sunt atrase fonduri din finanţări europene. Oraşul nu se poate dezvolta dacă nu valorificăm fondurile structurale şi guvernamentale pentru dezvoltarea lui pe toate planurile'', spune Adrian Octavian Iorga.

Pe 28 august va începe campania electorală în care candidaţii liberali din judeţul Teleorman trebuie să încerce să câştige încrederea teleormănenilor.