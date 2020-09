Andra a recunoscut că s-a îngrășat: “Îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt însărcinată. Nu mă pot abține”

”Îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu”

”Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată. În pandemie, toată lumea a pus câteva kilograme, iar eu sunt unul dintre acei oameni. La mine, surplusul se depune în diferite zone ale corpului, nu neapărat în cele mai fericite locuri. Recunosc, îmi plac dulciurile. Acasă am doi copii care vor mereu ceva dulce și le gătesc, facem brioșe, mai vine o prietenă cu vreo prăjitură nouă să o încerc. Zilnic am parte de ispite, ca să zic așa. Îmi și place, pentru copii, să avem genul acesta de prăjituri gătite în casă, să știu că sunt de bună calitate. Nu le dau dulciuri din comerț. Motiv pentru care, fiind o pofticioasă din naștere, nu mă pot abține și mai gust”, a mărturisit Andra pentru Libertatea.

”De o săptămână m-am reapucat de sport, fac acasă. Am grijă și la regimul alimentar. Nu prea știu să țin diete, dar merg pe ideea de intermitent fasting, adică mănânc 8 ore și 16 fac pauză. Nu știu dacă neapărat vor fi rezultate în câteva zile, dar eu nu vreau să slăbesc brusc. Niciodată nu am încurajat ideea de a mă înfometa pentru a scăpa repede de kilogramele în plus” a mai adăugat vedeta.