Boala de care suferă chef Florin Dumitrescu: "Și macină, macină... Mi-am turat corpul atât de mult și am descoperit probleme"

Acum în vârstă de 34 de ani, Florin Dumitrescu spune că la vârsta de 16 ani a fost diagnosticat cu gastrită, o afecţiune care atacă mucoasa stomacului.

Tot de atunci el şi lucrează în gastronomie şi consideră că aceste lucruri au o legătură.

Însă, toate aceste provocări pare că l-au ajutat să devină bucătarul celebru care este astăzi.

Chef Florin Dumitrescu a spus în podcastul lui George Buhnici că atunci când era adolescent nu mânca aşa cum trebuie, motiv pentru care a ajuns să facă gastrită încă de când nu avea nici 18 ani.

Chef Florin Dumitrescu: "Eu nu avem nicio treabă cu mâncarea"

"Eu la 16 ani nu mâncam. Avem 61–62 de kilograme, nu avem nicio treabă cu mâncarea, doar o găteam. La 16 ani, am descoperit pentru prima dată gastrita.

În momentul în care gătești, stomacul tău funcționează, pentru că e păcălit de miros și crede el că mănâncă.

Și macină, macină și nu mai ai foame, nu mai simți foamea și ai senzația că poți să o duci la nesfârșit. La 20 de ani am descoperit mâncarea și m-am îngrășat.

Dacă mi-aș da un sfat, mi-aș da la 20 de ani și aș spune: Mănâncă mai puțin, nu recupera ce nu ai mâncat", a povestit chef Florin Dumitrescu în podcastul lui Buhnici.

Totuşi, mic fiind, el mânca legume, nu era mofturos la mâncare, iar acum nu înţelege stilul vegan şi nu-i place nici cel vegetarian.

Chef Dumitrescu: "Nu-mi place mișcarea vegană, vegetariană. E absurd!"

"Eu am fost copilul care a mâncat legumele din ciorbă, nu le dădeam la o parte. Mi-a plăcut verdeața, pătrunjelul.

Mi se pare că este mult mai interesant să mănânc legume care au gust diferit, decât să mănânc o bucată de carne care are mereu același gust.

Trebuie să-ți găsești fericirea în doze mici. Mie nu-mi place mișcarea vegană, vegetariană. E absurd!

Am perioade. E post, poate vreau să-l țin, nu mănânc carne, mi se face poftă, o mănânc. Nu mâncam carne în fiecare zi când eram mici, dar dacă acum ne permitem. E boala porcului", a adăugat chef Dumitrescu.

Dumitrescu: ”Mi-am turat corpul atât de mult, încât am descoperit probleme”

Totodată, renumitul chef spune că el mai are şi probleme cu genunchii şi spatele, vorbind în acest caz de excese.

"Excesele se plătesc, indiferent ce fel de excese, chiar și sportul în exces se plătește. Eu până la 14 ani am fost sportiv de performanță și, crede-mă, am avut niște probleme foarte mari din cauza asta, pentru că mi-am turat corpul atât de mult încât am descoperit probleme.

Am făcut polo, am fost portar la polo și am genunchii pilaf, pilaf de la antrenament, pentru că portarul trebuie să lucreze picioarele în apă.

Noi în apă aveam bordură de beton pe care trebuia să o ținem deasupra capului 30 de secunde în serie, un minut pauză, iar 30 de secunde. Și, da, am probleme cu genunchii, picioarele, spatele", a continuat chef Florin Dumitrescu.