De nerecunoscut! Cum arăta Elena Udrea în tinerețe. Era brunetă și avea părul creț - Galerie FOTO

Elena Udrea a fost membră a Partidului Național Liberal și a Partidului Democrat Liberal. La 30 ianurie 2014, Udrea a demisionat din PDL și s-a alăturat Partidului Mișcarea Populară, din care s-a autosuspendat pe 30 ianuarie 2015.

Elena Udrea a fost o apropiată a fostului președinte Traian Băsescu. Ea a fost implicată în mai multe dosare penale, ba chiar a fost încarcerată pentru scurt timp în Costa Rica.

Elena Udrea a revenit în România în vara anului trecut, precizând că a renunţat la statutul de refugiat în Costa Rica şi că a luat această decizie imediat după ce a fost eliberată din închisoare.

„Da, m-am întors în România. Am renunţat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pentru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiţei mele Eva şi, închiderea procedurii de extrădare”, a scris atunci Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

Cum arăta Elena Udrea în tinerețe

În adolescență Elena Udrea era brunetă. S-a făcut remarcată încă din timpul liceului. Atunci, tânăra Elena Udrea, în vârstă de doar 17 ani, a participat la concursul Miss Adolescenţă.