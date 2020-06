Familie de vedete cu cinci copii și vacanțe romantice. Cum e acasă la creatoarea de modă Maria Marinescu

Cei doi au tot timpul casa plină, trei fete și doi băieți, de la grădiniță până la liceu. Fata cea mare mai are un pic și pleacă la facultate, mezinul familiei se duce la toamnă la grădiniță.

Deși au o familie numeroasă cei doi nu renunță nici la vacanțele romantice.

”Perioada asta nu mi-a fost greu deloc. Mi-a plăcut foarte mult să stau acasă. Am început să cântăm la pian, am pictat, am făcut gimnastică în curte.

La mariamarinescu.ro, a mers prost, pentru că fiind haine elegante, nu a fost căutare pentru ele. După 15 am avut. Nu m-am reprofilat. Nu am vrut să pun în pericol oamenii de la atelier. Au în șomaj tehnic ca toată lumea”, a zis Maria Marinescu.

Toate detaliile, în materialul video de mai jos: