Gina Pistol: “Ajunsesem la aproape 80 kg în sarcină”. Meniul cu care a slăbit 15 kg în 5 săptămâni

Recent, vedeta a făcut o dezvăluire pe contul ei de Instagram, cu privire la câte kg s-a îngrășat în sarcină: “Rămâne secretul nostru: ajunsesem la aproape 80 de kg”.

Proaspăta mămică a adăugat că, deși a născut de 5 săptămâni și jumătate de la naștere, ea are aproape 65 de kilograme: “dar rămâne între noi, da?!”, a adăugat Gina zâmbind.

Gina a explicat că nici nu are timp să facă sport, dar nici nu are voie, momentan, întrucât a apelat la o operație de cezariană.

"Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am trecut de la mărimea M la S (ziua port și colanți compresivi post-partum)”, a scris prezentatoarea "Chefi la cuțite" pe contul său de Instagram, în urmă cu ceva timp.

Meniul cu care a slăbit Gina Pistol 15 kg

Mai exact, Gina Pistol are trei mese și două gustări pe zi. La micul dejun servește o budincă din semințe de chia cu mango. Este cunoscut faptul că semințele de chia au numeroase beneficii și conțin proteine, grăsimi sănătoase, calciu, magneziu, fosfor, zinc, vitaminele B1, B2 și B3.

Mango, rândul său, este bogat în diverse substanțe nutritive, cum ar fi proteinele, fibrele, vitamina C, vitamina A, acidul folic, vitamina B6, dar și vitamina K. Ca și primă gustare, Gina a optat pentru o limonadă de cătină cu sirop de arțar, cătina fiind bogată în vitamina C.

