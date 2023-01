Lisa Marie Presley va fi înmormântată la Graceland, conacul moștenit de la tatăl ei

Lisa Marie Presley va fi înmormântată la Graceland, un conac din Memphis, pe care l-a moștenit de la tatăl ei, Elvis Presley, „Regele Rock 'n' Roll”.

Sursa foto: Hepta

Singura fiică a lui Elvis Presley a murit joi, la vârsta de 54 de ani, după ce a suferit un stop cardiac.

Potrivit Reuters, cântăreața va fi înmormântată la Graceland, acolo unde a fost depus și trupul tatălui său, dar și cel al fiului artistei, Ben.

„Ultimul loc de odihnă al Lisei Marie va fi la Graceland, alături de iubitul ei fiu, Ben”, a declarat un reprezentant al fiicei sale, actrița Riley Keough, în vârstă de 33 de ani.

Lisa Marie mai are două fiice în vârstă de 14 ani, Finley și Harper, iar fiul său, Ben, s-a stins din viață la numai 27 de ani, după ce s-a sinucis.

Lisa Marie Presley și-a amintit de fiul ei într-un eseu realizat pentru revista People, pe care l-a postat pe Instagram, descriindu-se ca fiind „distrusă” de moartea lui.

Înainte de tragicul eveniment al morții artistei, Lisa și-a făcut apariția la premiile Globul de Aur, fiind însoțită de mama sa, Priscilla Presley.

Cele două au participat la celebrul eveniment pentru a-l susține pe actorul Austin Butler, care a fost premiat pentru interpretarea rolului lui Elvis, în filmul cu același nume.

„Inima mea este complet zdrobită pentru Riley, Finley, Harper și Priscilla, față de pierderea tragică și neașteptată a Lisei Marie”, a declarat Butler, vineri, într-un comunica, potrivit Mediafax.

Lisa Marie Presley, înmormântată alături de tatăl său

Conacul Graceland este locul în care Elvis a fost găsit mort, în august 1977, la vârsta de 42 de ani, artistul suferind un infarct miocardic.

Elvis a fost înmormântat în grădina conacului, acolo unde se află și părinții săi.

Acum, trupul Lisei va fi depus, de asemenea, la Graceland's Meditation Garden, alături de ceilalți membri ai familiei Presley.

Vestea morții Lisei Marie Presley a fost șocantă, iar cei care au cunoscut-o și au admirat-o și-au exprimat regretul printr-o avalanșă de mesaje.

„În ultimul an, întreaga familie a filmului Elvis a simțit privilegiul îmbrățișării Lisei Marie”, a declarat Baz Luhrmann, regizorul filmului „Elvis”, pe Instagram.

Aflată în centrul atenției celebrităților încă de la naștere, Lisa Marie și-a început propria carieră muzicală cu un album de debut în 2003, intitulat „To Whom It May Concern”.