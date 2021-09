Marcel Pavel, despre starea Monicăi Anghel, infectată cu COVID după vaccinare: ”E o nenorocire. Pe mine mă înjura lumea când era să mor”

Monica Anghel se tratează acasă.

"Sunt vaccinată cu ambele doze și cu toate acestea tot am făcut COVID… aveți grijă de voi", a scris Monica Anghel pe pagina sa de Facebook.

În acest context, Marcel Pavel a vorbit într-un interviu pentru fanatik.ro despre starea colegei sale, Monica Anghel și a spus că este ok,dar că nu știe mai multe detalii.

"Ce știu despre Monica este și ce știți voi. Alaltăieri am vorbit cu ea și mi-a zis că e ok. Nu cunosc mai multe detalii. Totuși e vaccinată și s-a îmbolnăvit. Toată lumea e bulversată în perioada asta.

Pe mine mă înjura lumea, anul trecut, când era să mor, că sunt plătit, că mint.

Nu e de glumit. E o nenorocire de virus. Eu am fost printre primii mediatizați și am fost atacat. E o boală foarte perversă. Eu cred că Monica are o formă ușoară. Ține legătura cu medicul ei cu siguranță și urmează tratamentul. Mai multe nu cunosc", a declarat Marcel Pavel.

Marcel Pavel, despre perioada COVID: ”Am avut secreții cu sânge. Am avut cheaguri de sânge în plămâni”

Marcel Pavel a povestit prin ce a trecut cât a fost infectat cu noul coronavirus. Artistul a avut o formă severă a bolii.

"Acum sunt ceva mai bine. A fost cumplit, am fost la un pas de moarte. În spital, am simţit o linişte extraordinară. Am ieşit cu tensiune 18 din spital. Îmi pare rău că o parte din români au avut un comportament urât faţă de mine.

Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Înlocuiţi veninul cu miere, răutatea ne face să ne pierdem minţile. În timp ce eu eram cu un picior în groapă, îmi aduceaţi injurii. M-aţi acuzat că am fost plătit cu 100.000 de euro, ce este cu dumneavoastră? Treziţi-vă!

Eu nu credeam în virus, recunosc, îmi pare rău. Nu dormeam decât două-trei ore pe noapte. După relaxarea măsurilor, am început să ies, mama mea este bolnavă de diabet, fratele meu este operat pe col, îmi făceam griji pentru ei.

Nu am avut niciun simptom până acum trei săptămâni. Timp de 7 zile nu am mâncat nimic. Nu puteam să respir. Am stat două săptămâni cu masca pe figură, nu puteam să respir. Dormeam cam două ore. Ne făceau injecții din 4 în 4 ore sau din 6 în 6 ore. Am avut secreții cu sânge. Am avut cheaguri de sânge în plămâni. Dacă mai stăteam o zi acasă, mă intubau, ceea ce era foarte grav pentru mine", a declarat Marcel Pavel la Sinteza Zilei, de la Antena 3, la două săptămâni după externarea din spital, în anul 2020.

