Oana Roman a dezvăluit cum a reușit să slăbească și cât costă tratamentul pe care l-a urmat

Vedeta le dă replică rău-voitorilor și spune exact cum a slăbit defapt, câte kilograme a dat jos și cât a costat întregul proces. Mai mult, susține că aceste acuze ar trebui pedepsite penal.

„Întodeuna în mediul online se creează controverse mai ales când este vorba de un subiect atât de arzător și de sensibil. S-au găsit doamne care să emite diverse variante, cum că m-aș fi operat la stomac, aș fi făcut diverse alte lucruri.

Am explicat că eu și dacă aș fi vrut, nu aș fi putut face o operație de tăiere a stomacului deoarece am suferit niște intervenții foarte complicate la nivelul stomacului după ce am născut. În al doilea rând, eu nu pot face sport tot din cauza acestor intervenții pe care le-am suferit”, a povestit vedeta la Antena 3.

Cât costă tratamentul de slăbire urmat de Oana Roman

„Eu am găsit o clinică la Ploiești și am început să fac aceste proceduri în luna noiembrie, anul trecut. Am făcut până acum câte trei ședințe pe toate zonele în care am avut nevoie. Pe măsurătoare, eu din luna noiembrie până la ultima măsurătoare pe care mi-am făcut-o acum trei săptămâni, am dat jos aproape 14 cm la șolduri, 10 -11 cm în talie și 12 la bust. Asta însemnă echivalentul a 3-4 mărimi de haine. În kilograme oscilez între 12-14 kilograme. Un pachet care să acopere un an de zile, și îl poți plăti în rate, și nu depășește cam 3000 de euro”, a mai spus Oana Roman.

