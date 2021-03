Răzvan Botezatu, efecte adverse după vaccin: ”Vorbesc mai des cu cei de la Ambulanță decât cu prietenii!”

”De când m-am vaccinat vorbesc mai des cu cei de la Ambulanță decât cu prietenii. Am luat tot felul de antialergice, am luat și cortizon, dar tot nu mi-au trecut bubele de pe corp și mă mănâncă de înnebunesc. Chiar am citit că asemenea reacții adverse apar la un om dintr-o sută. Iar mie, normal, că eu sunt mama răniților, mi-au apărut toate efectele adverse cu putință”, a declarat Răzvan Botezatu pentru wowbiz.ro.

Fostul prezentator TV susține că efectele adverse nu s-au ameliorat nici la câteva zile de la vaccin, ci s-au accentuat. Mai mult decât atât, acesta spune că simptomele sunt foarte asemănătoare cu cele pe care le-a avut când a fost infectat.

”Mă simt obosit mai tot timpul, m-am și speriat, am aceleași simptome ca atunci când am avut COVID.

Dureri de cap, febră, greață, frisoane, somnolență, tot... Sincer, am toate reacțiile adverse posibile, dar știu că, până la urmă, va fi bine. Oricum, chiar dacă mi-a fost și îmi e atât de rău, tot voi face și rapelul.

Dacă trebuie să rabd încă opt săptămâni și după aceea alte câteva zile, tot voi continua cu vaccinarea. Vreau să fiu protejat, vreau să îmi pot relua viața, cât de cât, așa cum era înainte, iar asta e singura variantă: vaccinarea. O spun și medici, o spun și oameni care știu despre ce vorbesc, ar fi culmea să mă dau eu în spectacol și să zic invers”, mai spune Botezatu.

”Dacă la prima doză care, spuneau niște specialiști, mi-a fost atât de dificil, sper că la a doua voi supraviețui. Dar, zic eu, nu mor caii când vor câinii, așa că voi scăpa și eu. Iar atunci să te ții. Adică, dacă se vor mai ridica și restricțiile, voi fi primul la petreceri, clar. Voi fi imunizat, nu voi mai avea emoții, stau liniștit și eu, nu o să mai am dureri de cap, și așa problema asta cu virusul ne-a dat viața peste cap”, a concluzionat ele, potrivit wowbiz.ro.

