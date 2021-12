Răzvan Mazilu, omul care a adus spectacolele de pe Broadway la București: "Oamenii au nevoie să se regăsească mai mult ca oricând în oglinda pe care le-o pune teatrul în față"

"Familia Addams", "Sunetul Muzicii" sau "Cabaret" sunt doar trei dintre musicalurile pe care le putem vedea şi noi, cu distribuţie românească, iar totul se datorează unui singur om: Răzvan Mazilu, cel care a avut curajul să îşi investească toată energia în aceste spectacole grandioase.

Scenografie, costume, distribuţie, totul într-un musical trebuie să fie perfect, niciun pas nu poate să fie greşit, nicio mână prea sus sau prea jos, pentru că altfel tot echilibrul se strică.

"Familia Addams" e un spectacol pe care Răzvan Mazilu şi l-a dorit de ceva vreme.

"Toate sunt greu de făcut dacă te uiți, dacă le citești, dacă asculți partitura prima dată. De fiecare dată am spus - ah, asta n-o să putem să facem. Dar nimic nu este imposibil.", a declarat Răzvan Mazilu pentru Antena 3.

Familia Addams are în comun aceleași valori care ar trebui să stea la baza oricărei familii, din trecut sau de azi, tradițională sau atipică, excentrică sau cuminte: iubirea necondiționată, sinceritatea, înțelegerea, respectul, puterea și înțelepciunea părinților în a-și înțelege copiii și a-i învăța să aleagă ce e bine pentru aceștia, ce îi face fericiți. De aceea musicalul şi apoi şi filmele par să fi prins atât de bine la public. Pentru Răzvan Mazilu să aducă la Bucureşti aceste spectacole reprezintă o reală provocare.

Trebuie găsiţi actori care să şi cânte, e nevoie de săli de spectacole speciale pentru acest tip de producţii, nu în ultimul rând de buget, de disciplină şi de timp.

"Oamenii au nevoie să se regăsească mai mult ca oricând în oglinda pe care le-o pune teatrul în față"

"Eu la fiecare spectacol institui un soi de carantină - că tot e la modă cuvântul ăsta, din păcate - în care toată lumea numai asta face: antrenament vocal, antrenament fizic... Dar în musical e și un alt fel de a juca părțile de teatru. Foarte multă muncă în primul rând. Încercăm să desfacem fiecare notă muzicală. Încercăm să desfacem fiecare mișcare pentru ca ea să devină cât mai performantă. Încerc să mă documentez foarte mult, pentru că nu am crescut cu musical în jurul nostru, nu sunt spectacole de muzică așa cum sunt pe Broadway sau Londra.", explică Mazilu.

Un alt musical celebru, "Sunetul Muzicii", a ajuns şi el pe scenele româneşti, după mai bine de o jumătate de secol de succes internaţional.

"Sunt lucruri pe care trebuie să le păstrezi și vreau să le păstrez pentru că ele se înscriu în mai multe lucruri pe care lumea trebuie să le recunoască, în care lumea trebuie să se regăsească. De exemplu acțiunea din cabaret nu o poți muta într-o altă epocă și nici nu trebuie. Dar din punct de vedere regizoral încerc să îmi găsesc și să am propriile mele păreri, idei.", mai spune regizorul.

"We will rock you" a fost şi el un succes, iar Mazilu şi-a propus să aducă şi alte spectacole celebre pe scenele de la noi.

"Am o listă foarte mare de spectacole de musical, o listă enormă pe care se regăsesc titluri celebre sau titluri necunoscute pe care vreau să le aduc în atenția publicului din România. Sunt foarte multe titluri seducătoare, superbe, niște comedii care știu sigur că ar avea succes la noi. Dincolo de fapătul că îmi place foarte mult, cred că avem nevoie de genul ăsta. Tot timpul, feedback-ul spectatorilor mi-a confirmat asta: oamenii au nevoie să se regăsească mai mult ca oricând în oglinda pe care le-o pune teatrul în față. Iar musicalul face asta într-un mod foarte direct.", a mai spus Răzvan Mazilu în exclusivitate la Antena 3.

