Reacția fostului soț al Ancăi Țurcașiu, după divorț - Și-au spus adio după 22 de ani de căsnicie

Anca Țurcașiu și-a anunțat divorțul de Cristian Georgescu, de profesie medic stomatolog, cu care era căsătorită din 1998.

Reacția fostului soț și mesajul nașului Țânțăreanu

"Prefer să nu comentez deloc acest subiect", a declarat medicul Cristian Georgescu, pentru Click. Nașul Cristian Țânțăreanu a comentat câteva dintre motivele divorțului. "Foarte bine ca a divorțat, că o dată vede nașu puța finei. Lasă că e mult bine singur, nu e un capăt de lume. Știu că în ultima perioadă au avut divergențe, nu se mai înțelegeau deloc. Ultima dată i-am văzut împreună acum două zile. Dar na... nu înseamnă că era roz situația", a confirmat nașul de cununie al celor doi.

Anca Țurcașiu, divorț după 22 de ani de căsnicie

”Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!”, a scris Anca Țurcașiu pe Facebook.