Adriana Bahmuţeanu s-a măritat şi îşi doreşte un copil cu bărbatul care i-a furat inima | Cine este misteriosul mire

Adriana Bahmuţeanu trăieşte o nouă poveste de dragoste alături de proaspătul ei iubit, George Steven.

După doar trei luni de relație, cei doi s-au logodit în biserică, pe 27 iulie, năşiţi de Anamaria şi Adrian Ghilă.

Adriana Bahmuţeanu: "Da, ne dorim un copil!"

Invitată în cadrul emisiunii News Magazine de la Antena 3, Adriana Bahmuţeanu a mărturisit că îşi doreşte un copil.

"Da, ne dorim cu copil. Am 48 de ani, dar mă simt ca la 25. Toată viața mi-am dorit o familie în adevăratul sens al cuvântului și știi cum se zice, a treia oară e cu noroc.

Cine este misteriosul mire

"Nu este deloc misterios. Este un român plecat acum 25 de ani în America, a muncit acolo, şi acum şi-a găsit fericirea aici în România, pentru că ştii cum e, te trage aţa acasă, că până la urmă aici ai trăit, aici ai văzut lumina soarelui, aici ai vorbit prima dată româneşte, şi iată că destinul ne-a adus împreună.

Am îmbrăcat cu o ținută de la prietena mea Clara Rotescu și îi mulțumesc pentru asta. N-am vrut așa un eveniment cu fițe, am vrut ceva mai simplu, într-o bisericuță mică din lemn și asta ne-am dorit, asta am avut.

O să facem și o petrecere la un moment, dar deocamdată, pentru că știi cum este, în această vară toată lumea se înghesuie la petreceri de nuntă, pentru că nu se știe dacă vor veni sau nu restricții. Am zis să mai așteptăm un pic, să vedem ce o să se întâmple. Nu ne grăbim. Important este că avem binecuvântarea lui Dumnezeu și că am început deja să trăim viața de familie, ceea ce este minunat.

Ne înțelegem foarte bine, gândim la fel, simțim la fel cum se spune. Ne cunoaştem de câteva luni, e suficient. Ne-am dat seama că suntem compatibili. El are 46 de ani", a spus Adriana Bahmuţeanu, în exclusivitate la Antena 3.

Adriana Bahmuţeanu, despre cum l-a cunoscut pe George

Într-o mesaj postat pe Facebook, Adriana Bamuţeanu a povestit cum l-a întâlnit pe actualul său partener. Carmen Harra, specialistă nu numai în clarvedere, dar şi în psihologia relaţiilor este cea care le-a făcut cunoştinţă celor doi.

"Vă mulţumesc pentru miile de mesaje frumoase, pentru susţinere şi încurajări!!! Este minunată fericirea pe care o trăim şi pe care o construim în fiecare zi, în aşa fel încât să dureze!!!

Le mulţumesc naşilor noştri Anamaria şi Adrian Ghila, prietenilor care ne-au susţinut şi celor trei copiii ai noştri care au primit cu surpriză şi încântare această veste!!!

Îi mulţumim prietenei noastre, dr Carmen Harra, cea care ne-a adus împreună!!! Să dea Dumnezeu să creştem în iubire şi armonie şi să fim fericiţi!!!", a scris Adriana Bahmuţeanu pe Facebook.