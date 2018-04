Carmen Brumă, despre cum s-a îngrășat 37 de kilograme

Carmen Brumă a povestit în emisiunea „Sinteza Zilei” cum s-a îngrășat 37 de kilograme și cum a decis să slăbeacă.

„M-am trezit într-o zi dintr-o fată care câștiga concursuri de Miss cu 37 de kilograme în plus. Nu am conștientizat ca am luat. Fiecare persoană are un moment de declic. Nu merge cu motivația de împrumut, fiecare va conștientiza că nu se mai poate. După ce am plâns vreo doua zile și nu am mâncat și am zis ca se poate. Am slăbit facând mult prostii, am tăiat tot, înfometându-mă, am făcut sport mult. După ce am făcut asta, am trecut la diverse diete, am încercat de toate”, a povestit vedeta.