Catalin Scarlatescu a slabit foarte multe kilograme in ultimul an, iar transformarea sa este vizibilă. Celebrul chef cantarea mai bine de 120 kilograme si nu se stie cat a dat jos, insa transformarea este clar observata de toata lumea.

"Am slabit pentru ca nu am mancat paine, nu ca vrea sa ma ia Gina Pistol de barbat. Preferam un sendvis cu mezeluri, toti mancam, dar am uitat sa gatim. Eu am slabit si va recomand sa va uitati bine pe ce dati banii. Nu va zgarciti cu stomacul vostru! Investitia cea mai mare este ce bagati in voi”, a declarat Catalin in urma cu ceva timp, la lansarea unor produse alimentare din carne.