Cristi Minculescu, schimbare radicală de look! S-a tuns şi şi-a făcut cont pe TikTok

Schimbare radicala făcută de Cristi Minculescu, omul care a făcut istorie cu trupa Iris! Solistul de 63 de ani şi-a suprins fanii după ce s-a tuns şi şi-a făcut cont pe TikTok, unde deja are 14 mii de fani. Mai mult, artistul mărturisește că are agenda plină de concerte până după sărbători.

Sursa foto: Cristi Minculescu/Facebook

O adevărată legendă a rock-ului românesc, Cristi Minculescu este de mai mult de 4 decenii pe scenă și generații întregi s-au bucurat de vocea sa inconfundabilă.

Viața l-a pus la grea încercare în 2009, când a suferit un tansplant de ficat.

Dragostea pentru muzică, dar și susținerea fanilor l-au readus pe scenă, iar acum este la fel de plin de energie ca în tinerețe.

Artistul trupei Iris, a atras atenția cu cea mai recentă apariție a sa.

Solistul în vârstă de 63 de ani a făcut o schimbare radicală de look cu care a uimit pe toată lumea.

După multi ani in care a purtat părul lung, artistul a decis să se tundă scurt.

Într-o postare de pe rețelele de socializare, acesta a apărut cu noul look. In plus, pe TikTok, artistul este foarte activ și are deja 14 mii de fani, cu care interacționează tot timpul.