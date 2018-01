Dezvăluire incredibilă făcută de o cunoscută actriță de la noi: „Mi s-a spus că am o boală incurabilă”

Este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi, dar viața nu a fost mereu generoasă cu ea.

Este vorba de Natașa Raab, cunoscută publicului larg și dintr-o celebră reclamă la lactate și care a făcut o mărturisire emoționată.

„Am avut un moment în care mi s-a spus că am o boală incurabilă și… am tratat-o ca pe o bătătură. Sigur, au fost momente în care am fost disperată, dar am avut parte de soțul meu care a fost alături de mine. Așa cum sunt și eu alături de el. Bunătatea și credința în bine, în mai bine, te face să fii puternic și că mergi mai departe.

Eu am o vorbă, aceea că răutatea te smochinește. Cel mai greu gând este acela că ai putea să fii o povară pentru ceilalți. Cred că oamenilor nu le este frică de moarte, ci de felul cum mor”, declară Natașa Raab în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.