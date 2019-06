Flavia Mihăşan a născut. Prima imagine cu bebeluşul

Dintre toate intâlnirile din vietile noastre, cea de acum câteva zile a fost cea mai fericită. As scrie atât de multe, dar cuvintele nu-mi ajung! ♥️ #ourbabyboy #3daysold #luckyparents #thankyou #PurestLove @moldovanmariuss ♥️

A post shared by Flavia Mihasan (@flavia_mihasan) on Jun 18, 2019 at 7:21am PDT