Câștigătorul X Factor, Florin Răduță, a învins cancerul: ”În trei luni tumora s-a absorbit!”

A fost votat, apreciat și desemnat câștigător al concursului X Factor acum 7 ani. Iubește muzica enorm și știe să ne încânte cu prestații fabuloase, însă în ultimii trei ani a fost încercat de viață și s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate.

Sursa foto: Facebook / Florin Răduță

Florin Răduță a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu doi ani. Acum spune însă că este bine atât din punct de vedere fizic cât și psihic.

”A fost o perioadă foarte grea din viața mea, a fost extraordinar de greu să mă gestionez psihic și emoțional. Am fost diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar acum un an și jumătate am făcut și un preinfarct. A fost destul de complicat și am fost nevoit să mă detașez de absolut orice. Inclusiv de muzică. Stresul și presiunea și-au spus cuvântul în ultimii ani”, povestește câștigătorul X Factor.

Acesta spune că alături de el au fost tot timpul prietenii și familia.

”Dar în special am fost eu. Pentru că atunci când afli o asemenea veste trebuie să te refocusezi, să te centrezi, să afli de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Nu am avut grijă de mine în timpul acesta și probabil stresul și-a spus cuvântul. Dar important este că a fost acolo Dumnezeu. Asta este cel mai important”, spune el.

I-a fost teamă că nu va apuca să facă toate lucrurile pe care își dorea să le facă. I-a fost teamă că nu va reuși să spună tuturor celor la care ține că îi iubește. I-a fost teamă că Dumnezeu nu îi va mai da zile aici, pe pământ.

”Știam că, fiind un diagnostic atât de grav, șansele sunt mici. Am aflat acum doi ani, prin luna mai, au urmat trei luni de zile în care am urmat atât terapie cât și hipnoză. Am avut un stil de viață sănătos iar tumora s-a absorbit în trei luni de zile. Și când am fost la următoarea endoscopie, doctorul a spus că nu mai există nici ulcer și nici urmă de tumoră. Ca și cum este totul nou”, povestește Florin.