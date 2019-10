Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite, va lansa o a doua carte în luna noiembrie

Foto: Agerpres/ AP

Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite, a anunţat publicarea celei de-a doua cărţi la aproape un an de la demararea unui turneu impresionant de promovare a volumului său de memorii prin evenimente desfăşurate pe întreg teritoriul american, în prezenţa unui public numeros, informează DPA.



În acest al doilea volum, Obama nu va mai vorbi despre traseul său, ci îi va ruga pe cititori şi susţinători să reflecteze asupra propriei persoane.



Intitulată „'Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice'”, a doua carte semnată de Michelle Obama va fi lansată pe 19 noiembrie la editura Clarkson Potter, parte a grupului Penguin Random House.



Cartea va conţine o parte introductivă scrisă de Obama şi peste 100 de întrebări şi citate care îşi propun să îndemne cititorii să le completeze cu răspunsuri din propria experienţă.



Acest volum-jurnal este destinat să însoţească autobiografia „Becoming”, devenită bestseller, şi va fi comercializat la preţul de 19,99 dolari în SUA.