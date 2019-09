Mihai Mitoșeru divorțează. „Eu voiam familie și copii, ea intrase în criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane”

Foto: Mihai Mitoseru/ Facebook

După 13 ani de relație, Mihai Mitoșeru și frumoasa lui soție, Noemi Mitoșeru, au decis să se despartă.

„Am avut bunul simt sa ascund elegant situația, dar a trecut prea mult timp si nu mai pot sa fac pe prostul când ma întreabă toată lumea de ce sunt singur! După o relație de 13 ani, am holtarat ca săptămâna viitoare sa mergem la notar și sa divorțăm! Nu ne mai înțelegeam, nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase in criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane), și de 3 luni a plecat la mama ei! Știu ca ne iubim (e greu sa treacă după atâția ani), dar e mai bine așa! Ii mulțumesc pt toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreuna (și au fost multe in 13 ani!) și vreau sa fie fericita toată viața (chiar și fără mine), dar îmi doresc același lucru și pt mine! ?”, a scris Mitoșeru pe pagina sa de Facebook.