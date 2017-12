Momente triste pentru Daniela Gyorfi. Ce se va întâmpla cu artista de Sărbători

Foto: Daniela Gyorfi/ Facebook

După ce acum patru ani Daniela Gyorfi și-a pierdut mama, nu a reușit nici până acum să își revină. Cântăreața își aduce aminte în permanență de femeia care i-a dat viață și îi duce dorul, mai ales acum, în pragul sărbătorilor.

"Voi sta cu fiica mea, Maria, şi cu George lângă brad, să desfacem cadouri, să vină Moşul, după care mă voi pregăti de cântări. Am două concerte chiar pe 25 Decembrie, zilele următoare mai am şi alte cântări. După Crăciun, într-una din zile mă voi duce şi la cimitir la mama să aprind lumânări. Iar de Revelion voi fi în Anglia unde am spectacole. Aşa că de sărbători, în acest an voi munci.E greu fără mama. Îţi dai seama că mă gândesc la ea, lucru care se întâmplă şi de sărbători. Asta-i viaţa. Îmi amintesc că îi luam tricouri, îi plăceau, şi parfumuri. Era înnebunită după parfumuri. De Crăciun mereu îi luam parfum. Avea unul preferat pe care, dacă desfăcea sticla, mă anunţa să îi iau altul ca să nu rămână fără. Era simpatică", a spus Daniela Gyorfi, potrivit cancan.ro.