Oana Roman, în stare de șoc. Mașina soțului său, vandalizată în plină stradă

Oana Roman este în stare de șoc. Mașina soțului său a fost vandalizată în plină stradă.

Vedeta a povestit la televizor cum s-a întâmplat ultimul eveniment nefericit din viața sa.

„Vă transmit de la faţa locului. Stăm într-o zonă aproximativ bună a Capitalei. Pe strada pe care stăm vecinătăţile sunt foarte bine. Ieri după masă eu am ieşit din casă, a venit o prietenă să mă ia. Am un grup de prietene cu care joc cărţi o dată pe săptămână. Când am ieşit din bloc am văzut că geamul de la maşină era spart. A fost spart cu o bâtă, cu un baros. Tot geamul era complet spart. Pe bancheta din spate erau nişte lucruri, nişte haine, dar nu le-au furat. doar au spart geamul şi au dispărut. Asta s-a întâmplat cam între 14:30 şi 16:30. Au venit poliţiştii şi au luat amprente. Pe stâlpul din faţă este o cameră de luat vederi. Eu mă gândesc că poate s-au speriat că au văzut camera şi au fugit”, a spus Oana Roman la Antena Stars.