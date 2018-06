Oana Zăvoranu, adevărul despre operațiile sale estetice

Foto: Facebook/Oana Zavoranu

Oana Zăvoranu a decis să facă lumină în ceea ce privește operațiile sale estetice.

“Nu am operații estetice nicăieri în afară de sâni… pe care după opt încercări ( reușite majoritatea) i-am scos! Acum sunt 100% NATURALĂ.

Nu am silicon în buze sau pomeți, nu am filere de umplere,nu am botox, nu am implanturi de bărbie, pomeți, fese, etc….nu am operații de blefaroplastie sau lifting, NICĂIERI!

Mănânc ce îmi e poftă, oriunde, oricând, inclusiv noaptea din noptiera plină cu ciocolata??? ( pe demonstratelea!).

Nu mă demachiez întotdeauna pentru că uneori mi-e lene, dar când o fac, am câteva creme și serumuri, fitză, pe care le folosesc… am să vi le scriu și arăt care cum sunt!

Nu abuzez de mult machiaj, de fapt mă obosește să mă machiez, nu am MAKE-UP ARTIST…ce situație!

???…

Singură îmi fac machiajul de zi cu zi, fără să îmi ia mai mult de 15 minute… Nu mă sculptez sau gletuiesc, pentru că sunt norocoasă să nu trebuiască să mă izmenesc opt sute de ore în oglindă ca să ‘imi dau o față să pot ieși pe stradă… A voastră, uneori, Oana️”, a explicat vedeta pe pagina sa de Facebook.