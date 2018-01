Scandalul Geambașu atinge apogeul. Călin Geambașu a povestit în exclusivitate în emisiunea „Ediție Specială” despre umilințele la care a fost supus chiar de tatăl său.

Călin Geambașu a luat o decizie șoc și vrea să renunțe la numele tatălui său, dar și la moștenire.

„În momentul decisiv, când am decis să nu mai am nici în clin și nici în mânecă nici chiar cu acest nume, care îl port și mi l-am construit și eu. Sunt dispus la el și la tot ce înseamnă drepturile legate de vreo moștenire. Umilințele din copilărie, plimbatul desculț, mi-a aruncat ursuleții de pluș pe ghenă. Nu mai vreau să am de-a face cu ei ca părinți. Vrau să fiu sărit din lanțul de moștenire. Oricum nu m-au ajutat nimic, cu niciun leu. Nu a contribuit la nuntă, noi un an după nuntă am mâncat de o cutie de carton al unui mixer, nu aveam masă, nu aveam canapele. De bătut cred că m-a bătut de câteva ori”, a povestit Călin Geambașu.