Una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România a făcut avort pe scenă

A fost la un pas să-şi piardă viaţa şi a picat de două ori la actorie.

Este vorba despre Tora Vasilescu, actriţa care de peste 40 de ani este un simbol în teatru şi în film, actrița care a fascinat publicul prin personaje precum Ziţa, Didina sau Anişoara din „Probă de microfon"!

Celebra și îndrăgita actriță a primit în casa ei de lângă Bucureşti pe reporterii „Acces direct” şi şi-a deschis sufletul pentru a face confesiuni cutremurătoare, pe care puțini fani le știau.

„Am iubit un ofițer american, care m-a cerut de nevastă. Tatăl lui avea un teatru pe Broadway. Am ales totuși să rămân la meseria mea. Nu regret că nu am copii. Aveam 39 de ani când mi-am cunoscut al doilea soț. L-am plăcut din prima secundă. Suntem de 30 de ani împreună. În pauza unui spectacol am avut un avort spontan, eram îmbrăcată într-o rochie albă...Am avut probleme grave de sănătate”, a mărturisit artista, potrivit A1.ro.