Vacanța lui Pepe s-a transformat într-un coșmar. Artistul a suferit un accident pe o pârtie din Brașov

Din seria lucrurilor care "se mai intampla dar mergem mai departe" ... mi-a scos "datul cu placa" umarul dar nu l-a pus el, Ionut, la loc, ce credeti ??? ? Multumesc mult, Ionut Bobit !!! ?

A post shared by Pepe (@pepe.ro) on Jan 5, 2019 at 9:26am PST