Sorana, la un pas să devină victima unui abuz sexual. Cum a reușit artista să se salveze

Foto: Sorana Darclee/ Facebook

Sorana a făcut o mărturie cutremurătoare. Artista, fostă membră ASIA, a povestit că a fost la un pas să devină victima unui abuz sexual când avea 12 ani. Ceea ce o învăţase mama ei a salvat-o. Ea l-a lovit pe agresor şi a reuşit să fugă, scăpând de acesta.



"Nu obisnuiesc sa imi dau cu parerea despre tot ce se intampla in lume ori la noi in tara. Si asta pentru ca nu am o parere despre tot ce misca.

De acesta data o iau personal pentru ca am trecut printr-o experienta similara celei care face atata valva in acest moment.Asadar iata o discutie simpla, sincera si din suflet.

In primul rand, ma bucur ca exista Facebook si toate celelalte retele de socializare care ne ajuta sa ajutam si pentru anumite momente ori cauze, sa devenim o mare comunitate.

In copilarie era sa devin victima unui abuz sexual. Am povestit despre acest lucru si de fiecare data cand o fac, ma gasesc din nou fetita de 12 ani care nu stiu cum a gasit forta de a riposta.

La acea vreme astfel de subiecte nu erau mediatizate, asa ca tot ce am invatat despre “ se poate intampla “ a fost de la parintii mei. Mama la randul ei a trecut printr-o poveste similara si datorita ei, pe langa tot ce mi-a adus la cunostinta, am fost pregatita pentru un astfel de moment.

“ Mama daca se intampla ceva, dai, tipi, fugi, strigi cat de tare te tin plamanii “.

“ Mama nu te urci cu straini in lift, nu mergi cu nimeni nicaieri, nici daca iti spune ca a fost trimis de noi “.

Sunt la o luna de varsta de 35 de ani si nici macar acum nu urc cu straini in lift.

Cel care era sa imi nenoroceasca viata a fost arestat la doi ani dupa intalnirea cu mine, dar tarziu si dupa multe victime.

I-am zarit poza la televizor cand aveam 14 ani, la “ Urmarire generala “.

Ma uitam cu tata la emisiune si curatam cartofi ca sa-i faca mama prajiti. De atunci detest din toata inima cartofii prajiti.

I-am vazut fata si am inceput sa tremur si sa tip. Ca atunci cand m-a prins in scara blocului si mi-a infipt mana in gat. Am resimtit fiecare atingere si fiecare miscare. Pumnul pe care l-am primit in plina fata. Singurul meu noroc a fost ca m-a prins in fata usii mele si am reusit sa o lovesc cu piciorul. A fost miscarea care l-a panicat si pentru o clipa mi-a dat drumul, suficient cat sa ripostez si sa lovesc unde mi-a spus mama sa dau.

A fugit pe scari, un singur etaj pana a deschis tata usa si intelegand ce s-a intamplat, m-a luat de mana si a iesit cu mine in strada.

Spera sa il prinda si sa faca ce-ar fi facut orice parinte in locul lui.....

Dupa momentul din sufragerie, tata a decis sa ma duca la psiholog si apoi la un sport de contact. Am facut box ani de zile si am reusit sa imi controlez furia.

Ok. Ce vreau sa va spun e ca ce se intampla azi nu e nimic nou. Ma deranjeaza cumplit glumele proaste facute cu politistii si felul in care murdarim aceasta uniforma din cauza unui bolnav. E doar parerea mea daca tot m-am apucat sa mi-o exprim.

Si mai e ceva. Stiti cum de fiecare data pornim diverse razboaie dupa momente care ne zguduie? Toate se sting dupa ce am mediatizat si untul din ele. O sa se stinga si asta si poate pana atunci o sa tinem monstrii de acest gen ascunsi sub pat. Dar la final ei sunt tot acolo.

E important sa ne invatam copiii sa se apere si sa gasim o metoda prin care sa le explicam ca exista si o alta realitate. Stiu ca e brutal si nefiresc sa le zguduim lumea colorata. Dar dragonii sunt personaje si in basmale lor.

Scuze pentru postarea lunga si pentru faptul ca mi-am dat cu parerea.", a scris Sorana pe contul ei de Facebook.