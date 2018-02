Crina Matei e scandalizată! Artista primește mesaje de amenințare de la un bărbat

Crina Matei (46 de ani) sustine ca un barbat care isi bate copilul i-a trimis mesaje de amenintare.

Cunoscuta actrita si cantareata Crina Matei (46 de ani) a dezvaluit zilele trecute pe Facebook un caz care a scandalizat-o si in care cunoaste toate amanuntele, fiind vorba de familia unor amici. Pe scurt, Crina a povestit cum tatal unei adolescente, cunostinta comuna, isi bate fata si nu vrea sa inceteze, incepand chiar sa o ameninte pe artista pentru implicarea ei in caz.

"Il rog pe tatal bataus sa nu-mi mai trimita mesaje agramate de amenintare. Corecte sau nu, ele nu ma intimideaza. Il invit sa-si masoare forta cu cineva de calibrul sau. Nu sa loveasca un copil. O adolescenta. Educatia nu se face cu pumnii. Din bun simt si respect pentru restul familiei, nu i-am expus identitatea. Il anunt ca ceea ce a facut este impardonabil si ca voi face toate demersurile pentru ca violenta lui fizica si verbala sa nu se repete. Acesta este mesajul trimis de bataus; asta a inteles el din demersul facut. “O sa primesti publicitate cata i-ti doresti si cu lux de amanunte!!”, a povestit Crina Matei, potrivit wowbiz.ro.

Actrita a completat apoi, la insistentele prietenilor virtuali. "Isi bate copilul. Copil ce-mi este f drag si apropiat. Mama e aeriana si complice. Am scris depre el de dimineata. Desi nu i-am dat numele, sperand ca apropiatii din familie sa-l aduca pe drumul cel bun, el a ales sa ma ameninte (...) Dar isi poate masura forta fizica in compania unuia ca el. Nu sa bata un copil, o fata, o adolescenta, care are si probleme de sanatate din cauza stresului in care traieste", a rabufnit Crina Matei la adresa barbatului agresiv.