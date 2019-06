Cum arată Laura Cosoi în costum de baie după naștere: ”Recunosc că nu mai pot...” - FOTO

Laura Cosoi a devenit mămică în urmă cu un an. Deși corpul ei a suferit destul de multe transformări, vedeta s-a pozat în costum de baie și a mărturisit că a revenit la silueta dinainte de a rămâne gravidă.

”Am revenit la kg de dinaintea sarcinii, dar mai am de lucru la tonifiere. Recunosc ca nu mai pot sa ma organizez atat de bine si la sport ajung mai greu, dar nu ma plang caci ne cam alearga antrenorul nostru personal, Rita. Cu aceste imagini vreau doar sa spun ca nu mi s-au parut o povara kg in plus ramase imediat dupa sarcina, pentru ca sunt firesti. Transformarile corpulului in momentul sarcinii si dupa sunt doar o etapa, iar in timp silueta isi recapata forma. Cel mai important este sa te simti bine si sa fii sanatoasa pentru tine si pentru copilul tau” a scris Laura Cosoi pe Facebook.