După 26 de ani de căsătorie cu Lupu, Cornelia Rednic a făcut anunțul

Cornelia şi Lupu Rednic au împlinit 26 de ani de căsnicie şi 25 de ani de carieră împreună.

Artista de muzică populară a dezvăluit cum a renunțat la școală pentru cel care i-a devenit soț, scrie Libertatea.

„Eu după clasa a 10-a am renunţat la şcoală, eram măritată. Am terminat clasa a X-a şi eu m-am măritat cu Lupu. Apoi mi-am dat seama că nu e bine, mi-am terminat studiile, apoi am făcut şi facultatea, pe toate pe rând. Avem 26 de ani de când îmi mănâncă capul”, a spus Cornelia într-o emisiune TV.

Cornelia Rednic a mărturisit și că a scăpat de 33 de kilograme, în trei luni.