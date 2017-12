Monica Gabor a recunoscut că Irina mai are un frățior

Monica Gabor a ridicat cateva semne de intrebare, de ieri si pana astazi, dupa ce tot mai multe supozitii cu privire la un al doilea copil pe care l-ar avea Monica, au inceput sa apara.

Mai exact, totul a pornit de la un clip video postat de Irinuca pe vlogul ei, in care fetita apare alaturi de un baietel cu trasaturi asiatice pe care il numeste "fratiorul" ei, scrie wowbiz.ro.

Astazi, Monica l-a confirmat pe "fratior" intr-o forma sau alta. Fosta doamna Columbeanu a postat o fotografie in care apare alaturi de Irina si de baietel. In imagine, Monica a scris "mother" (mama) versus "brother" (frate). "Who knows me better?" (Cine ma cunoaste mai bine?).