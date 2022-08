Antena 3 › Show › Tabloid › Ramona Bădescu, alimentele pentru un ten perfect: "Le prepar singură!" Ramona Bădescu, alimentele pentru un ten perfect: "Le prepar singură!"

Sursa foto: Instagram

Ramona Bădescu are 53 de ani, însă este într-o formă de invidiat. Este plină de viață și are o silueta perfectă. Fără operații și fără intervenții invazive. Spune cu mândrie că apelează la medicul estetician doar o dată pe an.