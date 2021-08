Tily Niculae a fost diagnosticată cu norovirus. Actrița a ajuns de urgență la spital

“Am visat toată noaptea după perfuzia asta… Ambulanța a venit la 06:20 și mi-a făcut o injecție (mi-am adus aminte când am născut-o pe Soficel de usturimea de la dexa). Nu m-am simțit wow, cum nu aveau perfuzie, nici ei, nici ambulanțele private… am venit eu după ea”, a fost unul dintre mesajele postate de Tily Niculae.

”Am ajuns la spital pentru că am vrut eu. Am luat un virus și am făcut o gastroenterită și tratamentul de acasă nu mai funcționa. Am vrut să merg la spital pentru niște perfuzii pentru că nu putea să iau medicamentele prescrie. Ca să nu fie mai rău, m-am dus la spital pentru perfuzii ca să mă pună pe picioare”, a declarat Tily Niculae la Antena Stars.

Tily Niculae a povestit și care sunt simptomele pe care le-a avut înainte să meargă urgent la spital.

”Gastroenterita presupune episoade de vomă, moleșeală, dureri de stomac, asta presupune, dar odată declanșate episoadele de vomă, tu nu știi dacă ai două, trei, zece sau douăzeci. Nu a fost cazul, dar tocmai de aia m-am dus pentru perfuzii. Este virală, am înțeles din spusele oamenilor din comunitatea mea că este epidemie de un nou virus, norovirus. Îl poți da mai departe, da, bine, e 50-50 pentru că tu îl contactezi viral, dar, de exemplu, în momentul când e să-l dai mai departe, îl dai printr-o igienă precară. De exemplu, dacă ai avut un episod de vomă, nu te-ai spălat corespunzător pe mâini și după aia pui mâna pe altcineva sau pe un aliment pe care-l împartți cu altcineva”, a mai adăugat actrița.

Ba mai mult, din cauza perfuziilor care i-au fost administrate, actrița s-a confruntat și cu un hematom.

”Mi-a apărut și un mic hematon că s-a spart vena și m-am spriat foarte tare, pentru că a început să mă doară dintr-odată și nu știam ce Dumnezeu e, pentru că se umflase puțin. Am pus niște gheață, așa cum m-au învățat, și m-a mai lăsat durerea. Dar el încă există, bine, hematomul când se formează durează câteva zile”, a completat Tily Niculae.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal