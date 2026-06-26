David Popovici a câştigat medalia de argint în finala de 50 de metri liber, la Trofeul Settecolli, de la Roma

1 minut de citit Publicat la 23:45 26 Iun 2026 Modificat la 23:45 26 Iun 2026

David Popovici a câştigat medalia de argint în finala de 50 de metri liber. Sursa foto: Hepta

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a clasat pe locul al doilea în Finala A a probei de 50 m liber masculin, vineri seara, la Trofeul internaţional Settecolli, de la Roma, notează Agerpres.

Popovici a fost cronometrat cu timpul de 21 sec 82/100 la cea de-a 62-a ediţie a competiţiei, fiind devansat de brazilianul Guilherme Santos Caribe, 21 sec 46/100. Podiumul a fost completat de italianul Leonardo Deplano, cu timpul de 21 sec 90/100.

David Popovici a stabilit astfel un nou record naţional, vechea performanţă (21 sec 83/100) aparţinându-i din 4 septembrie 2025, precizează Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern.

Santos Caribe obţinuse cel mai bun timp şi în serii, 21 sec 77/100, iar Popovici avusese al doilea timp, 21 sec 92/100, la egalitate cu croatul Jere Hribar.

Tot vineri, Denis Popescu s-a clasat pe ultimul loc (8) în Finala B la 100 m fluture masculin (52.74), iar Eric Andrieş s-a oprit în serii la 400 m liber (3:55.17).

România este reprezentantă de patru sportivi la această competiţie, David Popovici (50 m, 100 m, 200 m liber), Denis Popescu (100 m spate, 100 m fluture), Robert Badea (200 m, 400 m mixt), Eric Andrieş (100 m, 200 m, 400 m liber).