David Popovici a luat medalia de aur la 50 metri liber, în prima zi a Campionatului Național de Înot

1 minut de citit Publicat la 22:25 22 Apr 2026 Modificat la 22:30 22 Apr 2026

David Popovici. Foto: Hepta

Campionul olimpic David Popovici a câştigat proba de 50 metri liber, miercuri, în prima zi a Campionatului Naţional de Înot găzduit de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni, scrie Agerpres.

Popovici (CS Dinamo Bucureşti) a fost cronometrat cu timpul de 22 sec 02/100, fiind urmat dePatrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa), 22 sec 33/100, şi de Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj), 22 sec 69/100.

CS Dinamo a obţinut două titluri în prima zi, celălalt fiind adus de Denis Laurean Popescu (100 m spate).

Două titluri a mai câştigat și CSA Steaua, prin Diana Gabriela Stiger (800 m liber) şi Robert Andrei Badea (200 m mixt), şi CSM Piteşti, prin Theodora Maria Dumitru (50 m liber) şi Andrei Theodor Proca (800 m liber.

Rezultatele complete

Feminin

200 m mixt - Iarina Ioana Cojocaru (CSM Corona Braşov) 2:16.63, Ana Maria Sibişeanu (CS Universitatea Cluj) 2:19.05, Maria Alessia Popa (CSM Constanţa) 2:21.93

50 m liber - Theodora Maria Dumitru (CSM Piteşti) 25.63, Irina Ana Preda (CS Dinamo Bucureşti) 25.77, Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 25.84

100 m spate - Daria Măriuca Silişteanu (CSM Constanţa) 59.63, Aissia Claudia Prisecariu (CSM Constanţa) 1:00.92, Ana Rozorea (CS Dinamo Bucureşti) 1:03.09

800 m liber - Diana Gabriela Stiger (CSA Steaua) 8:42.81, Rebecca Aimee Diaconescu (CSA Steaua) 8:49.48, Ana Maria Borcan (CS Dinamo Bucureşti) 9:04.79

Masculin

200 m mixt - Robert Andrei Badea (CSA Steaua) 1:58.86, Matei Cristian State (CSA Steaua) 2:01.42, Darius Ştefan Coman (CSM Corona Braşov) 2:01.60 +2.74

50 m liber - David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) 22.02, Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa) 22.33, Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj) 22.69

100 m spate - Denis Laurean Popescu (CS Dinamo Bucureşti) 53.99, Alexandru Constantinescu (CS Olimpia Bucureşti) 54.59, Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa) 54.96

800 m liber - Andrei Theodor Proca (CSM Piteşti) 7:55.80, Luca Marinescu (CSA Steaua) 7:59.32, Matteo Constantin Mahalu (CSM Piteşti) 8:19.67

Ștafetă combinată 4x100 m liber

CS Universitatea Cluj (Mihai Gergely, Alexandru Richard Szilagyi, Anastasia Maria Bako, Ana Maria Sibişeanu) 3:34.53

CSA Steaua (Vlad Ştefan Mihalache, Robert Andrei Badea, Rebeca Andreea Craioveanu, Rebecca Aimee Diaconescu) 3:36.25

CSM Constanţa (Matei Gabriel Silivestru, Maria Alessia Popa, Maya Mihaela Ionescu, Tudor Andrei Iordache) 3:40.39