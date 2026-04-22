David Popovici a luat medalia de aur la 50 metri liber, în prima zi a Campionatului Național de Înot

Campionul olimpic David Popovici a câştigat proba de 50 metri liber, miercuri, în prima zi a Campionatului Naţional de Înot găzduit de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni, scrie Agerpres.
Popovici (CS Dinamo Bucureşti) a fost cronometrat cu timpul de 22 sec 02/100, fiind urmat dePatrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa), 22 sec 33/100, şi de Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj), 22 sec 69/100.
CS Dinamo a obţinut două titluri în prima zi, celălalt fiind adus de Denis Laurean Popescu (100 m spate).
Două titluri a mai câştigat și CSA Steaua, prin Diana Gabriela Stiger (800 m liber) şi Robert Andrei Badea (200 m mixt), şi CSM Piteşti, prin Theodora Maria Dumitru (50 m liber) şi Andrei Theodor Proca (800 m liber.
Rezultatele complete
Feminin
- 200 m mixt - Iarina Ioana Cojocaru (CSM Corona Braşov) 2:16.63, Ana Maria Sibişeanu (CS Universitatea Cluj) 2:19.05, Maria Alessia Popa (CSM Constanţa) 2:21.93
- 50 m liber - Theodora Maria Dumitru (CSM Piteşti) 25.63, Irina Ana Preda (CS Dinamo Bucureşti) 25.77, Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 25.84
- 100 m spate - Daria Măriuca Silişteanu (CSM Constanţa) 59.63, Aissia Claudia Prisecariu (CSM Constanţa) 1:00.92, Ana Rozorea (CS Dinamo Bucureşti) 1:03.09
- 800 m liber - Diana Gabriela Stiger (CSA Steaua) 8:42.81, Rebecca Aimee Diaconescu (CSA Steaua) 8:49.48, Ana Maria Borcan (CS Dinamo Bucureşti) 9:04.79
Masculin
- 200 m mixt - Robert Andrei Badea (CSA Steaua) 1:58.86, Matei Cristian State (CSA Steaua) 2:01.42, Darius Ştefan Coman (CSM Corona Braşov) 2:01.60 +2.74
- 50 m liber - David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) 22.02, Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa) 22.33, Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj) 22.69
- 100 m spate - Denis Laurean Popescu (CS Dinamo Bucureşti) 53.99, Alexandru Constantinescu (CS Olimpia Bucureşti) 54.59, Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa) 54.96
- 800 m liber - Andrei Theodor Proca (CSM Piteşti) 7:55.80, Luca Marinescu (CSA Steaua) 7:59.32, Matteo Constantin Mahalu (CSM Piteşti) 8:19.67
Ștafetă combinată 4x100 m liber
- CS Universitatea Cluj (Mihai Gergely, Alexandru Richard Szilagyi, Anastasia Maria Bako, Ana Maria Sibişeanu) 3:34.53
- CSA Steaua (Vlad Ştefan Mihalache, Robert Andrei Badea, Rebeca Andreea Craioveanu, Rebecca Aimee Diaconescu) 3:36.25
- CSM Constanţa (Matei Gabriel Silivestru, Maria Alessia Popa, Maya Mihaela Ionescu, Tudor Andrei Iordache) 3:40.39