Dinamo Kiev - U Cluj 0-0, în turul 1 preliminar din Europa League. Meciul a fost întrerupt 7 minute după ce nocturna s-a stins parţial

2 minute de citit Publicat la 22:58 09 Iul 2026 Modificat la 22:58 09 Iul 2026

Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj. Sursa foto: Hepta

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo Kiev, 0-0, joi seara, pe Arena Lublin din Lublin (Polonia), în prima manşă a turului întâi preliminar al Europa League la fotbal, notează Agerpres.

''U'' a obţinut un rezultat dătător de speranţe, chiar dacă ''şepcile roşii'' au fost dominate destul de clar în acest meci.

Dinamo Kiev a avut prima mare ocazie în min. 8, când Pihalionok a rămas singur, dar a reluat slab cu capul din 6 metri şi portarul cipriot Michael a reţinut. Acelaşi Pihalionok (19) a şutat de la 12 metri puţin pe lângă poartă.

La un moment dat, clujenii au reuşit să echilibreze meciul şi şi-au creat o ocazie uriaşă de gol, dar Oucasse Mendy (36) a ratat singur cu portarul de la 10 metri, Neşceret având o intervenţie remarcabilă.

Şaparenko a fost şi el periculos în două rânduri pe finalul reprizei, cu un şut peste poartă de la 12 m (43) şi un şut din unghi (45), la care Michael a bâlbâit mingea. Dubinceak (45+1) a şutat în plasa laterală, la ultima ocazie a reprizei.

La reluare, Brajko (47) l-a testat pe Michael cu un şut de la 30 de metri.

Coubiş a avut o acţiune personală frumoasă (56), încheiată cu un şut din unghi, blocat de defensiva ucraineană.

Portarul cipriot al lui ''U'' s-a evidenţiat la şuturile lui Buialski (67) şi Ponomarenko (68), apoi Cristea l-a blocat pe Ponomarenko (77).

Şaparenko a nimerit bara

Şaparenko a ratat una dintre cele mai mari ocazii ale lui Dinamo Kiev (79), cu un şut în transversală de la 15 metri.

Dubinceak (83) a expediat un şut de la 24 de metri, dar mingea s-a dus pe lângă ţintă.

În min. 84, nocturna s-a stins parţial şi jocul s-a reluat, după remedierea problemei, după circa 7 minute.

Dinamo Kiev a mai reuşit să îşi creeze o ocazie bună de gol, prin Reduşko (90+7), care a trimis un şut de la 22 de metri, razant cu transversala.

Manşa secundă se va juca pe 16 iulie, pe Cluj Arena (20:30).

Dacă va trece de Dinamo Kiev, Universitatea Cluj va înfrunta formaţia greacă PAOK Salonic în turul al doilea preliminar al Europa League.

În cazul în care ''U'' va fi eliminată de Dinamo Kiev din Europa League, va juca în turul secund preliminar al Conference League cu echipa norvegiană SK Brann Bergen.

Dinamo Kiev - Universitatea Cluj 0-0

Lublin, Arena Lublin

Europa League - turul I preliminar (prima manşă)

Au evoluat echipele:

Dinamo Kiev: 35. Ruslan Neşceret - 94. Tomasz Kedziora, 40. Kristian Bilovar, 32. Taras Mihavko, 44. Vladislav Dubinceak - 8. Oleksandr Pihalionok (căpitan; 29. Vitali Buialski, 61), 6. Volodimir Brajko, 10. Mikola Şaparenko - 9. Nazar Voloşin (16. Shola Ogundana, 90+2), 11. Matvii Ponomarenko, 70. Bogdan Reduşko. Antrenor: Igor Kostiuk.

Rezerve neutilizate: 43. Ilia Olhovîi, 71. Viaceslav Surkis - 2. Konstantin Vivcearenko, 13. Maksim Korobov, 15. Valentin Rubcinski, 20. Oleksi Gusiev, 23. Navin Malîş, 39. Eduardo Guerrero, 66. Aliou Thiare, 87. Vladislav Herîci.

Universitatea Cluj: 46. Neofytos Michael - 33. Jug Stanojev, 6. Iulian Cristea, 4. Andrei Coubiş, 27. Alexandru Chipciu (căpitan) - 8. Dorin Codrea, 7. Mouhamadou Drammeh (18. Pedro Pinho, 84) - 14. Marius Ştefănescu, 94. Ovidiu Bic, 29. Oucasse Mendy (12. Friday Adams, 65) - 19. Issouf Macalou (25. Alibek Aliev, 74). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Rezerve neutilizate: 1. Ştefan Lefter, 99. Tudor Coşa - 2. Alin Chinteş, 9. Atanas Trică, 10. Dan Nistor, 20. Ibuchi Chukwu, 22. Florent Poulolo, 59. Alin Techereş, 98. Gabriel Simion.

Arbitru: Joonas Jaanovits; arbitri asistenţi: Aron Harsing, Silver Koiv; al patrulea oficial: Kristo Kulljastinen (toţi din Estonia)

Arbitru video: Aleandro Di Paolo (Italia); arbitru asistent video: Kristo Tohver (Estonia)

Observatori UEFA pentru arbitri: Stephen Tanner (Anglia); Delegat UEFA: Stijn Hutsebaut (Belgia)

Cartonaşe galbene: Drammeh (71).