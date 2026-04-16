Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit. Mașina în care se afla a fost lovită de un tren

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 17:01 16 Apr 2026 Modificat la 17:01 16 Apr 2026
Alex Manninger. Foto: Getty Images
Alex Manninger. Foto: Getty Images

Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la 48 de ani, după ce mașina lui a fost lovită de un tren. Manninger a jucat 64 de meciuri pentru Arsenal între 1997 și 2002, câștigând Premier League și Cupa FA. A jucat 33 de meciuri pentru Austria și a făcut parte din lotul care a participat la Euro 2008 în țara sa natală, scrie BBC News.

„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil pentru fotbalul austriac, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat directorul sportiv al Asociației Austriece de Fotbal, Peter Schottel.

Profesionalismul, calmul și seriozitatea sa l-au făcut o parte integrantă a echipelor sale și a lotului național.

„Realizările sale merită cel mai înalt respect și vor fi de neuitat”, a mai spus Schottel.

Manninger și-a început cariera la clubul natal Red Bull Salzburg și a jucat la 14 echipe din Europa, inclusiv Sienna, Juventus, Udinese și Augsburg.

A semnat un contract pe termen scurt cu Liverpool la vârsta de 39 de ani, în iulie 2016, dar nu a jucat.

În perioada petrecută la Arsenal, Manninger a fost în mare parte de partea lui David Seaman, dar l-a înlocuit pe portarul accidentat al Angliei la sfârșitul sezonului 1997-98.

În acel sezon, Manninger a ajutat-o ​​pe Arsenal să învingă West Ham la penalty-uri în runda a șasea a Cupei FA și a impresionat într-o victorie memorabilă împotriva lui Manchester United pe Old Trafford. Manninger a fost numit jucătorul lunii martie din Premier League.

