Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit. Mașina în care se afla a fost lovită de un tren

Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la 48 de ani, după ce mașina lui a fost lovită de un tren. Manninger a jucat 64 de meciuri pentru Arsenal între 1997 și 2002, câștigând Premier League și Cupa FA. A jucat 33 de meciuri pentru Austria și a făcut parte din lotul care a participat la Euro 2008 în țara sa natală, scrie BBC News.
„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil pentru fotbalul austriac, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat directorul sportiv al Asociației Austriece de Fotbal, Peter Schottel.
Profesionalismul, calmul și seriozitatea sa l-au făcut o parte integrantă a echipelor sale și a lotului național.
„Realizările sale merită cel mai înalt respect și vor fi de neuitat”, a mai spus Schottel.
Manninger și-a început cariera la clubul natal Red Bull Salzburg și a jucat la 14 echipe din Europa, inclusiv Sienna, Juventus, Udinese și Augsburg.
A semnat un contract pe termen scurt cu Liverpool la vârsta de 39 de ani, în iulie 2016, dar nu a jucat.
În perioada petrecută la Arsenal, Manninger a fost în mare parte de partea lui David Seaman, dar l-a înlocuit pe portarul accidentat al Angliei la sfârșitul sezonului 1997-98.
În acel sezon, Manninger a ajutat-o pe Arsenal să învingă West Ham la penalty-uri în runda a șasea a Cupei FA și a impresionat într-o victorie memorabilă împotriva lui Manchester United pe Old Trafford. Manninger a fost numit jucătorul lunii martie din Premier League.